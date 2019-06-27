Цорн: «В „Роме“ нам сказали, что у Романьоли хорошие перспективы»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал покупку молодого голкипера «Ромы» .

Молодой, талантливый голкипер итальянской школы. Из «Спартака-2» у нас ушёл Владислав Терёшкин, которому 25 лет и у которого 31 мая закончился контракт. Нам в «Роме» сказали, что у Ромальони есть хорошие перспективы, что его можно развивать.

Посмотрели на Андреа, передали кандидатуру в селекционную службу, получили заключение: у парня хорошие данные, взяли его посмотреть во вторую команду. Здесь и сейчас это не вратарь под основу, но способен создать конкуренцию коллегам по амплуа.

Трансферы Романьоли и Понсе разные, никак друг с другом не связанные. Не раз летал в Рим, и в разговорах с «Ромой» рассматривали разные позиции. Итальянские коллеги сказали, что у них есть много молодых ребят, которых можем просмотреть.