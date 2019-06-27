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Зонин: «Я называю Дзюбу боцманом»

сегодня, 00:12

Заслуженный тренер СССР Герман Зонин рассказал о своем знакомстве с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

Мы долго беседовали с Артёмом. Знаете, как я его называю? Боцманом! Он и командой руководит, и с судьями общается, и среди болельщиков свой. Только боцман на такое способен (смеется). Раньше Дзюбу кормили мячами, весной пришел Азмун и Артём перестроился. Он способен и борьбу выиграть, и отдать. В его возрасте главное всё время поддерживать физическую готовность. Он должен знать, когда побежать, а когда и расслабиться на поле. Наши футболисты этого не умеют. Они всё время зажатые. От этого и много травм. Сейчас ему не надо никуда рыпаться из «Зенита». От добра добра не ищут.

Напомним, что Дзюба был признан лучшим футболистом сезона в России.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   51 / 661
сегодня в 01:16
Кокорин:"" Я, называю Дзю, воришкой в законе"".
mihaluch
mihaluch
   45 / 661
сегодня в 00:57
Боцман, а внешне похож,только тельняшку надеть надо.
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