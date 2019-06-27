Зонин: «Я называю Дзюбу боцманом»

Заслуженный тренер СССР рассказал о своем знакомстве с нападающим «Зенита» .

Мы долго беседовали с Артёмом. Знаете, как я его называю? Боцманом! Он и командой руководит, и с судьями общается, и среди болельщиков свой. Только боцман на такое способен (смеется). Раньше Дзюбу кормили мячами, весной пришел Азмун и Артём перестроился. Он способен и борьбу выиграть, и отдать. В его возрасте главное всё время поддерживать физическую готовность. Он должен знать, когда побежать, а когда и расслабиться на поле. Наши футболисты этого не умеют. Они всё время зажатые. От этого и много травм. Сейчас ему не надо никуда рыпаться из «Зенита». От добра добра не ищут.