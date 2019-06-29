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«Торино» отдал своего голкипера в аренду

29 июня 2019, 13:18

«Стандард» арендовал голкипера «Торино» Ваню Милинкович-Савича. У бельгийского клуба будет возможность выкупа.

22-летний футболист является братом полузащитника «Лацио» Сергея Милинкович-Савича и присоединился к туринскому клубу за 2,6 млн евро летом 2017 года.

В минувшем сезоне вратарь играл в СПАЛе и «Асколи» на правах аренды.

Ранее в «Торино» вернулся центральный защитник молодежной сборной Италии Кевин Бонифаци.

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RMUKMU
RMUKMU
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30 июня в 00:50
Во времена Ван Гала младший брат числился в МЮ, а теперь даже в Асколи только половину матчей играет.
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