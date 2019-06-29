«Торино» отдал своего голкипера в аренду

«Стандард» арендовал голкипера «Торино» Ваню Милинкович-Савича. У бельгийского клуба будет возможность выкупа.
22-летний футболист является братом полузащитника «Лацио» Сергея Милинкович-Савича и присоединился к туринскому клубу за 2,6 млн евро летом 2017 года.
В минувшем сезоне вратарь играл в СПАЛе и «Асколи» на правах аренды.
NEWS | Vanja Milinkovic-Savic est un Rouche ➡ https://t.co/aX8fmDWUK2 📝 #RSCL #VanjaEstRouche 🔴⚪ pic.twitter.com/wQJbULJTHi— Standard de Liège (@Standard_RSCL) 29 июня 2019 г.
Ранее в «Торино» вернулся центральный защитник молодежной сборной Италии Кевин Бонифаци.