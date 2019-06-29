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Джон Генри: «„Ливерпуль“ постарается выиграть АПЛ в следующем сезоне»

29 июня 2019, 23:07

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри рассказал о задачах, которые стоят перед командой в новом сезоне.

Для меня победа в Лиге чемпионов - это более важное событие, чем победа в чемпионате Англии. Но я понимаю, что болельщики ждут именно победы в АПЛ. В следующем сезоне мы будем сосредоточены на том, чтобы стать чемпионами Англии.

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Все комментарии
RedRedTeam
RedRedTeam ответил Messi_que_un_club
   685 / 686
вчера в 07:23
Ливерпуль снова постарается, а МС выиграет. Впрочем ничего нового.
Но а если не получиться, придется снова и опять барсу вытурить с ЛЧ. Впрочем ничего нового. Это намного проще.
Messi_que_un_club
Messi_que_un_club
30 июня в 15:21
Ливерпуль снова постарается, а МС выиграет. Впрочем ничего нового.
RMUKMU
RMUKMU ответил Leha-ha50
   88 / 686
30 июня в 15:17
По мимо того, что Лестер выстрелил все топ клубы провалились.
Сейчас чемпионский состав, топ тренеры у двух клубов. В последние три сезона я прогнозировал: В декабре 16-го - победу Челси и Челси стал чемпионом; в октябре 17-го - победу МС и МС стал чемпионом; в июле 18-го - борьбу МС и Ливерпуля за титул и они и близко никого не подпустили. И это не потому что я эксперт, а потому что АПЛ стала предсказуемой и мало кто (почти никто) не превосходит предсезонные ожидания.
А что сейчас? Челси с относительно слабым составом, скамейкой из молодых игроков, посредственным неопытным тренером и трансферным баном. Арсенал со слабым составом и отсутствием желания покупать сильнейших игроков. МЮ с бесхарактерным проблемным составов, бардаком в руководстве и неопытным тренером. Надежда только на Тоттенхэм Почеттино, если конечно они не отпустят лидеров и качественно усилятся.
Сейчас кажется, что опять две команды будут бороться за титул, а четыре остальных за места в Лиге Чемпионов.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   328 / 686
30 июня в 14:56
надо, ох как надо брать АПЛ! команда под руководством Юргена хорошо прогрессирует, не без осечек. но как иначе, зато прогресс на лицо! Удачи Ливерпулю!
ЮЗИК
ЮЗИК
   192 / 686
30 июня в 06:38
Удачи Ливерпулю!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил RMUKMU
   12 / 686
30 июня в 01:45
Претендентов на чемпионство два.
Не думаю!!! Про Лестер тоже никто не думал, а он выстрелил.
Или остальные 18 просто погулять выйдут???
RMUKMU
RMUKMU ответил Leha-ha50
   88 / 686
30 июня в 01:12
Претендентов на чемпионство достаточно!!! Посмотрим кому повезет?!?
Претендентов на чемпионство два.
anyway
anyway
   312 / 686
30 июня в 01:06
с ВАР? ахахаха))
dzvinka
dzvinka
   34 / 686
30 июня в 00:01
надо бороться за оба трофея, как и в минувшем сезоне. Вперед Ливерпуль!
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 686
29 июня в 23:57
Претендентов на чемпионство достаточно!!!
Посмотрим кому повезет?!?
АС35
АС35
   14 / 686
29 июня в 23:29
Как будто в этом сезоне не старались.
kotmyshka
kotmyshka
   96 / 686
29 июня в 23:27
Будет сложно... А кому легко?
Alvish
Alvish
   92 / 686
29 июня в 23:16
Удачи Ливерпулю.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   104 / 686
29 июня в 23:12
Для подавляющего большинства болел Ливерпуля АПЛ важнее ЛЧ. По сути, в следующем году за чемпионство снова конкурировать с Сити.
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