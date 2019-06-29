Джон Генри: «„Ливерпуль“ постарается выиграть АПЛ в следующем сезоне»

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри рассказал о задачах, которые стоят перед командой в новом сезоне.

Для меня победа в Лиге чемпионов - это более важное событие, чем победа в чемпионате Англии. Но я понимаю, что болельщики ждут именно победы в АПЛ . В следующем сезоне мы будем сосредоточены на том, чтобы стать чемпионами Англии.