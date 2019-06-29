Джон Генри: «„Ливерпуль“ постарается выиграть АПЛ в следующем сезоне»

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри рассказал о задачах, которые стоят перед командой в новом сезоне.
Для меня победа в Лиге чемпионов - это более важное событие, чем победа в чемпионате Англии. Но я понимаю, что болельщики ждут именно победы в АПЛ. В следующем сезоне мы будем сосредоточены на том, чтобы стать чемпионами Англии.
Сейчас чемпионский состав, топ тренеры у двух клубов. В последние три сезона я прогнозировал: В декабре 16-го - победу Челси и Челси стал чемпионом; в октябре 17-го - победу МС и МС стал чемпионом; в июле 18-го - борьбу МС и Ливерпуля за титул и они и близко никого не подпустили. И это не потому что я эксперт, а потому что АПЛ стала предсказуемой и мало кто (почти никто) не превосходит предсезонные ожидания.
А что сейчас? Челси с относительно слабым составом, скамейкой из молодых игроков, посредственным неопытным тренером и трансферным баном. Арсенал со слабым составом и отсутствием желания покупать сильнейших игроков. МЮ с бесхарактерным проблемным составов, бардаком в руководстве и неопытным тренером. Надежда только на Тоттенхэм Почеттино, если конечно они не отпустят лидеров и качественно усилятся.
Сейчас кажется, что опять две команды будут бороться за титул, а четыре остальных за места в Лиге Чемпионов.
Сейчас чемпионский состав, топ тренеры у двух клубов. В последние три сезона я прогнозировал: В декабре 16-го - победу Челси и Челси стал чемпионом; в октябре 17-го - победу МС и МС стал чемпионом; в июле 18-го - борьбу МС и Ливерпуля за титул и они и близко никого не подпустили. И это не потому что я эксперт, а потому что АПЛ стала предсказуемой и мало кто (почти никто) не превосходит предсезонные ожидания.
А что сейчас? Челси с относительно слабым составом, скамейкой из молодых игроков, посредственным неопытным тренером и трансферным баном. Арсенал со слабым составом и отсутствием желания покупать сильнейших игроков. МЮ с бесхарактерным проблемным составов, бардаком в руководстве и неопытным тренером. Надежда только на Тоттенхэм Почеттино, если конечно они не отпустят лидеров и качественно усилятся.
Сейчас кажется, что опять две команды будут бороться за титул, а четыре остальных за места в Лиге Чемпионов.
Или остальные 18 просто погулять выйдут???
Или остальные 18 просто погулять выйдут???
Посмотрим кому повезет?!?
Посмотрим кому повезет?!?