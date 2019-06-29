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Ди Мария: «Месси отдает все силы сборной Аргентины на Кубке Америки»

29 июня 2019, 22:19

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария поделился мнением об игре Лионеля Месси на Кубке Америки.

Месси не забивает голы, как обычно, но он проделывает отличную работу на футбольном поле. Он отдает все силы команде. Кубок Америки очень важен для него.

Напомним, что вчера сборная Аргентины оформила выход в полуфинал Кубка Америки.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 686
30 июня в 08:04
"Кубок Америки очень важен для него."....)))
жаль что только "для него"....
No pupsiks
No pupsiks
   38 / 686
30 июня в 06:00
Особо не заметно.
амурец
амурец
   65 / 686
30 июня в 02:33
игра Месси не вызывает восторгов, так решили хоть сказать что он молодец, может кто и поверит
da da da 1
da da da 1
   232 / 686
29 июня в 23:03
ждем от Месси очередной трофей и 6й ЗМ!
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   32 / 686
29 июня в 22:57
«Месси не забивает голы как обычно...»
Уважаемый Анхель, дело-то как раз в том, что он обычно и не забивает голы сильным командам. Просто сейчас он и слабым перестал забивать. В следующий раз будьте умнее, пригласите Осасуну и Леванте на Кубок Америки, вот там Месси развернётся.
League1
League1
   47 / 686
29 июня в 22:43
О чём они говорят? Кто такой меси, чтобы о нём вообще говорить? Камень на шее сборной Аргентины.
АС35
АС35
   14 / 686
29 июня в 22:26
Посмотрим в 1/2 финала, кто, что отдаёт.
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