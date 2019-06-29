Ди Мария: «Месси отдает все силы сборной Аргентины на Кубке Америки»

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария поделился мнением об игре Лионеля Месси на Кубке Америки.
Месси не забивает голы, как обычно, но он проделывает отличную работу на футбольном поле. Он отдает все силы команде. Кубок Америки очень важен для него.
Напомним, что вчера сборная Аргентины оформила выход в полуфинал Кубка Америки.
жаль что только "для него"....
жаль что только "для него"....
Уважаемый Анхель, дело-то как раз в том, что он обычно и не забивает голы сильным командам. Просто сейчас он и слабым перестал забивать. В следующий раз будьте умнее, пригласите Осасуну и Леванте на Кубок Америки, вот там Месси развернётся.
Уважаемый Анхель, дело-то как раз в том, что он обычно и не забивает голы сильным командам. Просто сейчас он и слабым перестал забивать. В следующий раз будьте умнее, пригласите Осасуну и Леванте на Кубок Америки, вот там Месси развернётся.