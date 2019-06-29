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Липпи сравнил Месси и Роналду

29 июня 2019, 17:05

Итальянский специалист Марчелло Липпи сравнил между собой Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Возможно, наблюдать за Месси интереснее, но Роналду уникален тем, что он может забить любым способом: в акробатическом прыжке, головой, с дальней дистанции. В любом случае, они оба являются большими чемпионами.

Ранее Липпи прокомментировал потенциальный переход защитника «Аякса» Матийса де Лигта в «Ювентус».

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
   57 / 686
30 июня в 06:42
Я просто хренею от фанатиков гнома. Рональдиньо,Чемпион Мира 2002г,Чемпион Кубка Америки 1999г,чемпион Кубка Конфедераций 2005г. Марадона Чемпин Мира 1986г.Кроиф вообще профессор! Что выиграл ваш гном на уровне сборной??? Отрез на брюки и хрен в руки?
-Иван Калита-
-Иван Калита-
   549 / 686
30 июня в 05:16
кто такая месся, это тот кто чипсы рекламирует что ли, так он ещё и мячик типа пинает))
Artuom
Artuom ответил BARCELONA-BEST
   71 / 686
29 июня в 23:36
Забивающих всем с разных дистанции футболистов было полно и пеналду ничем не лучше чем они, Ибрагимович, Герд Мюллер, Баттистута, Ван бастен, Ван нистерлой, Кака и многие другие а игроки которые которые забивают много голов, отдают много голевых, забивают со штрафных больше чем целые клубы, обыгрывают пол команды, таких игроков мир видел пару раз. Марадона, Кройф, Рональдиньо и Месси превзошёл их всех и по голам и по количеству трофеев.
Герд Мюллер круче Месси и Роналду вместе взятых по качеству ударов. Количество ударов/гол у него было в 2-3 раза меньше чем у современных звёзд.

Ибра выбрал не количество, а качество. Поэтому действительно красивых голов у него в разы больше чем у Месси/Роналду.

Батистута не играл в топовых клубах. Но при этом тащил на своём горбу к победам и клуб, и сборную.
juvenale
juvenale
   46 / 686
29 июня в 21:31
BARSELONA-BEST
ибрагимович батистута кака и батитстута даже одной ноги не стоят,заканчивай уже глорик.Тоже самое про месси - Рональдиньо Марадонна и тд сильнее его
juvenale
juvenale
   46 / 686
29 июня в 21:29
да ну куда великому Марчелло до местных экспертов хахахха
От Принтера Шнур
От Принтера Шнур ответил BARCELONA-BEST
   131 / 686
29 июня в 20:54
Забивающих всем с разных дистанции футболистов было полно и пеналду ничем не лучше чем они, Ибрагимович, Герд Мюллер, Баттистута, Ван бастен, Ван нистерлой, Кака и многие другие а игроки которые которые забивают много голов, отдают много голевых, забивают со штрафных больше чем целые клубы, обыгрывают пол команды, таких игроков мир видел пару раз. Марадона, Кройф, Рональдиньо и Месси превзошёл их всех и по голам и по количеству трофеев.
Пеналду ничем не лучше названных тобой игроков, зато аргентинский гормон хуже каждого во сто крат.
От Принтера Шнур
От Принтера Шнур ответил Князь Всея Турина
   131 / 686
29 июня в 20:53
видать старичок освоил просторы интернета.а может его взломали? скучно на пенсии,хочется по говорить не только с самим собой. необходимо отделять мух (Месси) от котлет (Роналду),а не смешивать их,кто же будет есть котлеты если в них мухи?
НЕ мухи, а блохи, при чём аргентинские.
Скоро бразильцы эту блоху прихлопнут
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   340 / 686
29 июня в 19:29
Забивающих всем с разных дистанции футболистов было полно и пеналду ничем не лучше чем они, Ибрагимович, Герд Мюллер, Баттистута, Ван бастен, Ван нистерлой, Кака и многие другие а игроки которые которые забивают много голов, отдают много голевых, забивают со штрафных больше чем целые клубы, обыгрывают пол команды, таких игроков мир видел пару раз. Марадона, Кройф, Рональдиньо и Месси превзошёл их всех и по голам и по количеству трофеев.
ЮЗИК
ЮЗИК
   192 / 686
29 июня в 18:40
Разноплановые игроки это точно
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   187 / 686
29 июня в 18:32
видать старичок освоил просторы интернета.а может его взломали? скучно на пенсии,хочется по говорить не только с самим собой.
необходимо отделять мух (Месси) от котлет (Роналду),а не смешивать их,кто же будет есть котлеты если в них мухи?
Artuom
Artuom
   71 / 686
29 июня в 17:17
Казалось бы ну зачем вообще сравнивать... Ну невозможно же полноценно сравнить... для этого нужно было бы заиграть обоих за одинаковую команду. А сравнивать игроков разных команд, с разной тактикой, с разными задачами на игру...
STVA 1
STVA 1
   24 / 686
29 июня в 17:08
Неблагодарное дело , сравнивать их .
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