Липпи сравнил Месси и Роналду

Итальянский специалист Марчелло Липпи сравнил между собой Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Возможно, наблюдать за Месси интереснее, но Роналду уникален тем, что он может забить любым способом: в акробатическом прыжке, головой, с дальней дистанции. В любом случае, они оба являются большими чемпионами.
Ранее Липпи прокомментировал потенциальный переход защитника «Аякса» Матийса де Лигта в «Ювентус».
Ибра выбрал не количество, а качество. Поэтому действительно красивых голов у него в разы больше чем у Месси/Роналду.
Батистута не играл в топовых клубах. Но при этом тащил на своём горбу к победам и клуб, и сборную.
Ибра выбрал не количество, а качество. Поэтому действительно красивых голов у него в разы больше чем у Месси/Роналду.
Батистута не играл в топовых клубах. Но при этом тащил на своём горбу к победам и клуб, и сборную.
ибрагимович батистута кака и батитстута даже одной ноги не стоят,заканчивай уже глорик.Тоже самое про месси - Рональдиньо Марадонна и тд сильнее его
ибрагимович батистута кака и батитстута даже одной ноги не стоят,заканчивай уже глорик.Тоже самое про месси - Рональдиньо Марадонна и тд сильнее его
Скоро бразильцы эту блоху прихлопнут
Скоро бразильцы эту блоху прихлопнут
необходимо отделять мух (Месси) от котлет (Роналду),а не смешивать их,кто же будет есть котлеты если в них мухи?
необходимо отделять мух (Месси) от котлет (Роналду),а не смешивать их,кто же будет есть котлеты если в них мухи?