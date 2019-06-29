Экс-тренер «Барсы»: «Месси - будто персонаж из „Матрицы“»

Испанский специалист Роберт Морено, работавший в тренерском штабе «Барселоны», порассуждал об игровых талантах Лионеля Месси.
Лионель - величайший игрок всех времен. Я не видел вживую игры Пеле и Марадоны, но Месси даже на тренировках невероятен. Совершенный профессионал.
Некоторые считают, что это просто природный дар, но на занятия он приходит одним из первых, внимательно следит за тем, что ест. А учитывая то, что он остается величайшим игроком в течение столь долгого времени, Месси заслуживает еще большей похвалы.
Мы с Луисом Энрике сравнили его с персонажами из «Матрицы». Будто происходящее останавливается, всё происходит в замедленном движении, и он отдает пас. Вот так всё выглядит на поле для Лионеля. Он постоянно анализирует и видит, что происходит. Он ищет пространство, чтобы получить мяч и включиться в игру. С каждым годом Месси становится всё лучше, поскольку прекрасно понимает игру.
Ранее о Месси лестно отозвался и наставник сборной Аргентины Лионель Скалони.
Если бы ты говорил правду, а не в дежурном режиме вылизывал Гному, то ты сказал бы, что ты видел игру Рональдиньо, и Месси по сравнению с ним игрок резерва в четвёртом дивизионе. Но ты говоришь то, что нужно сказать, а не то, что думаешь.
Если бы ты говорил правду, а не в дежурном режиме вылизывал Гному, то ты сказал бы, что ты видел игру Рональдиньо, и Месси по сравнению с ним игрок резерва в четвёртом дивизионе. Но ты говоришь то, что нужно сказать, а не то, что думаешь.
Лол... Ну скажи ты "Месси лучший из современных футболистов"... это будет понятно и приемлемо. Но говорить "я не видел игру конкурентов, но Лео лучший в истории" это глупость...
Лол... Ну скажи ты "Месси лучший из современных футболистов"... это будет понятно и приемлемо. Но говорить "я не видел игру конкурентов, но Лео лучший в истории" это глупость...