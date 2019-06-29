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Экс-тренер «Барсы»: «Месси - будто персонаж из „Матрицы“»

29 июня 2019, 16:21

Испанский специалист Роберт Морено, работавший в тренерском штабе «Барселоны», порассуждал об игровых талантах Лионеля Месси.

Лионель - величайший игрок всех времен. Я не видел вживую игры Пеле и Марадоны, но Месси даже на тренировках невероятен. Совершенный профессионал.

Некоторые считают, что это просто природный дар, но на занятия он приходит одним из первых, внимательно следит за тем, что ест. А учитывая то, что он остается величайшим игроком в течение столь долгого времени, Месси заслуживает еще большей похвалы.

Мы с Луисом Энрике сравнили его с персонажами из «Матрицы». Будто происходящее останавливается, всё происходит в замедленном движении, и он отдает пас. Вот так всё выглядит на поле для Лионеля. Он постоянно анализирует и видит, что происходит. Он ищет пространство, чтобы получить мяч и включиться в игру. С каждым годом Месси становится всё лучше, поскольку прекрасно понимает игру.

Ранее о Месси лестно отозвался и наставник сборной Аргентины Лионель Скалони

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Apsny
   262 / 686
29 июня в 22:20
Венесуэла этих волнует)).
Это их Диагноз = сами уже пишут))))
ЮЗИК
ЮЗИК
   192 / 686
29 июня в 21:00
Каждый своего хвалит
Incredulous
Incredulous
   217 / 686
29 июня в 20:29
"Лионель - величайший игрок всех времен. Я не видел вживую игры Пеле и Марадоны, но Месси даже на тренировках невероятен. Совершенный профессионал..."

Если бы ты говорил правду, а не в дежурном режиме вылизывал Гному, то ты сказал бы, что ты видел игру Рональдиньо, и Месси по сравнению с ним игрок резерва в четвёртом дивизионе. Но ты говоришь то, что нужно сказать, а не то, что думаешь.
Apsny
Apsny
   346 / 686
29 июня в 20:22
Венесуэла этих волнует)).
Incredulous
Incredulous ответил Leha-ha50
   217 / 686
29 июня в 20:20
Месси - гений!!! Это факт!!!
Это диагноз!
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 686
29 июня в 19:11
Месси - гений!!! Это факт!!!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   187 / 686
29 июня в 18:36
конечно очень следит за питанием,кроме чипсов ничего не ест.
beefs
beefs
   66 / 686
29 июня в 17:44
Меси - это звезда, всем известно...
Artuom
Artuom
   71 / 686
29 июня в 17:11
Я не видел футбол Пеле, Марадоны и прочих... но при этом Лео - величайший игрок всех времен))) Тоесть я не могу сравнить, но вот этот лучше всех... ну потому что я так думаю))

Лол... Ну скажи ты "Месси лучший из современных футболистов"... это будет понятно и приемлемо. Но говорить "я не видел игру конкурентов, но Лео лучший в истории" это глупость...
Karkaz
Karkaz
   275 / 686
29 июня в 17:06
Так же технично уворачивается от налогов
311
311
   25 / 686
29 июня в 16:35
Только ложки во рту гнет!)
FERIS
FERIS
   207 / 686
29 июня в 16:26
Ещё один очколиз гнома....
Эллочка
Эллочка
   74 / 686
29 июня в 16:26
гноматрица
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