Экс-тренер «Барсы»: «Месси - будто персонаж из „Матрицы“»

Испанский специалист Роберт Морено, работавший в тренерском штабе «Барселоны», порассуждал об игровых талантах .

Лионель - величайший игрок всех времен. Я не видел вживую игры Пеле и Марадоны, но Месси даже на тренировках невероятен. Совершенный профессионал.

Некоторые считают, что это просто природный дар, но на занятия он приходит одним из первых, внимательно следит за тем, что ест. А учитывая то, что он остается величайшим игроком в течение столь долгого времени, Месси заслуживает еще большей похвалы.

Мы с Луисом Энрике сравнили его с персонажами из «Матрицы». Будто происходящее останавливается, всё происходит в замедленном движении, и он отдает пас. Вот так всё выглядит на поле для Лионеля. Он постоянно анализирует и видит, что происходит. Он ищет пространство, чтобы получить мяч и включиться в игру. С каждым годом Месси становится всё лучше, поскольку прекрасно понимает игру.