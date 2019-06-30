Потенциальный новичок «Зенита»: «Барриос говорит, что это хороший клуб»

30 июня 2019, 11:48

Вингер сборной Колумбии и клуба «Жуниор» подтвердил, что в его услугах заинтересован «Зенит». Впрочем, информация прессы о том, что хавбек уже стал игроком «сине-бело-голубых», не соответствует действительности.

В данный момент конкретики нет. Есть два предложения, я спокоен. Вероятнее всего, во второй половине сезона я уже не буду игроком «Жуниор». Барриос сказал мне, что это очень хороший клуб, и мне там будет проще с товарищем по сборной. Надеюсь, я приму наилучшее решение.

Диас также отметил, что рассматривает вариант с «Порту».