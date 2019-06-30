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Потенциальный новичок «Зенита»: «Барриос говорит, что это хороший клуб»

30 июня 2019, 11:48

Вингер сборной Колумбии и клуба «Жуниор» Луис Диас подтвердил, что в его услугах заинтересован «Зенит». Впрочем, информация прессы о том, что хавбек уже стал игроком «сине-бело-голубых», не соответствует действительности.

В данный момент конкретики нет. Есть два предложения, я спокоен. Вероятнее всего, во второй половине сезона я уже не буду игроком «Жуниор».

Барриос сказал мне, что это очень хороший клуб, и мне там будет проще с товарищем по сборной. Надеюсь, я приму наилучшее решение.

Диас также отметил, что рассматривает вариант с «Порту».

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   100 / 686
30 июня в 22:22
Фонтанка.ру пишет, что он уже в Зените за 7 млн. и зарплате 1.5 млн.
серый1925
серый1925
   438 / 686
30 июня в 18:11
поглядим посмотрим
Морозовский
Морозовский
   15 / 686
30 июня в 15:49
---дит Барриос!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   140 / 686
30 июня в 15:38
Пока это всё жирная утятина!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   103 / 686
30 июня в 14:25
Ещё бы ,он сказал ,что плохой ....!!! )))))))))))))))))))))))))))))
матос
матос
   322 / 686
30 июня в 14:05
лучше в Порту.
МКС
МКС
   22 / 686
30 июня в 13:47
А Лешке понравилось пальмы трясти))))
drug01
drug01
   69 / 686
30 июня в 12:37
Клуб хороший и... Дорогой!
алексей магрелов
алексей магрелов
   437 / 686
30 июня в 12:11
Да в Порту он перейдёт, что тут гадать, уже 50 раз так было
Roger Young
Roger Young
   106 / 686
30 июня в 12:11
вот перейдет в Зенит, тогда и будем обсуждать
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