Сутормин отказал «Зениту» в пользу «Рубина»

29 июня 2019, 15:41

Полузащитник отказался переходить в «Зенит» и принял решение подписать контракт с «Рубином».

25-летний футболист подпишет с «Рубином» 4-летний контракт, по условиям которого будет зарабатывать 800 тысяч евро в год помимо дополнительных бонусов.

«Зенит» был готов изначально предложить Сутормину 400 тысяч евро в год, а потом поднял планку до 600 тысяч евро, но такие условия не устроили игрока.