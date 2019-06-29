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Сутормин отказал «Зениту» в пользу «Рубина»

29 июня 2019, 15:41

Полузащитник Алексей Сутормин отказался переходить в «Зенит» и принял решение подписать контракт с «Рубином».

25-летний футболист подпишет с «Рубином» 4-летний контракт, по условиям которого будет зарабатывать 800 тысяч евро в год помимо дополнительных бонусов.

«Зенит» был готов изначально предложить Сутормину 400 тысяч евро в год, а потом поднял планку до 600 тысяч евро, но такие условия не устроили игрока.

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Все комментарии
Казанский
Казанский
   160 / 686
30 июня в 16:47
То,что парень выбрал футбол вместо лавки делает ему честь
Petergoff
Petergoff
   394 / 686
30 июня в 13:56
Ну всё,для Зенита,это невосполнимая потеря)))))
mamba9090909
mamba9090909 ответил Заполярный
   530 / 686
30 июня в 08:02
НА СКАМЕЙКЕ ИЛИ В АРЕНДЕ ЗА 400, ИЛИ 3А 800 ПОСТОЯННАЯ ИГРОВАЯ ПРАКТИКА. МОЛОДЕЦ СУТОРМИН, ВЫБРАЛ ФУТБОЛ. ГДЕ ГАРАНТИЯ ЧТО НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД БОМЖИ БУДУТ ИГРАТЬ В ЕВРО-ТУРНИРАХ. НЕТ ТАКОЙ ГАРАНТИИ.
Сутормин, в первую очередь, выбрал деньги.
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил iri13
   48 / 686
30 июня в 07:39
Я не понимаю, что должно быть у человека в голове, который отказывается играть в ЛЧ с Семаком у руля Такой нам точно не нужен (С)
Играть или смотреть с лавки,а затем болтание по арендам?
Видимо,что-то есть в голове у человека.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   29 / 686
30 июня в 05:56
Это Зенит ему откпзал, пришлось в пердивный рубин идти.
mamba9090909
mamba9090909 ответил susanin ultrazenith
   530 / 686
29 июня в 21:03
Восточно-Западная??? Турция, Кипр и Израиль!
Есть восточная, есть западная. Турция, Кипр, Израиль - восточная.
Заполярный
Заполярный
   124 / 686
29 июня в 20:48
НА СКАМЕЙКЕ ИЛИ В АРЕНДЕ ЗА 400, ИЛИ 3А 800 ПОСТОЯННАЯ ИГРОВАЯ ПРАКТИКА. МОЛОДЕЦ СУТОРМИН, ВЫБРАЛ ФУТБОЛ.
ГДЕ ГАРАНТИЯ ЧТО НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД БОМЖИ БУДУТ ИГРАТЬ В ЕВРО-ТУРНИРАХ. НЕТ ТАКОЙ ГАРАНТИИ.
kastites
kastites
   122 / 686
29 июня в 20:20
Брехня от москалей
iri13
iri13
   165 / 686
29 июня в 19:39
Я не понимаю, что должно быть у человека в голове, который отказывается играть в ЛЧ с Семаком у руля
Такой нам точно не нужен (С)
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   37 / 686
29 июня в 18:59
Пердив и похороны карьеры выбрал Сутормин.
cska1948
cska1948
   61 / 686
29 июня в 18:17
Разумное решение Сутормина. Чем полировать лавку в Зените за 400, уж лучше играть в Рубине за 800 евро.
mortid
mortid ответил mamba9090909
   238 / 686
29 июня в 17:18
Восточно -западная Европа, это где?))
Недалеко от южно-северной :D
plusnindimon
plusnindimon
29 июня в 17:12
Источник: metaratings.ru, настораживает, хотя это Акулич.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   78 / 686
29 июня в 17:04
Главная фишка новости не в Сутормине.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил mamba9090909
   140 / 686
29 июня в 17:01
Восточно -западная Европа, это где?))
Восточно-Западная???
Турция, Кипр и Израиль!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   140 / 686
29 июня в 16:59
Жаль, если это окажется правдой (((
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 686
29 июня в 16:55
Некоторые хоть попробовали конкуренцию,хоть попытались стать лучшими...веря в себя....
Конечно не у всех получилось.....
А этот и пробовать не стал...)))
Удачи ему в Рубине !!!
Живанильда
Живанильда ответил mamba9090909
   219 / 686
29 июня в 16:55
Восточно -западная Европа, это где?))
В Лахте
Питер Ман
Питер Ман
   62 / 686
29 июня в 16:53
Казанский мешок вновь увел перспективного игрока у Зенита... Шутка
Если это не утка от Федуна, то Сутормин совершил большую ошибку, погнавшись за деньгами в пердивный клуб, теряя при этом возможность бороться за трофеи и выступать в лиге чемпионов
mamba9090909
mamba9090909 ответил Живанильда
   530 / 686
29 июня в 16:49
Как он посмел отказать лучшему клубу восточно-западной европы.
Восточно -западная Европа, это где?))
lotsman
lotsman ответил Живанильда
   263 / 686
29 июня в 16:46
Как он посмел отказать лучшему клубу восточно-западной европы.
Потому, что ему предложили на 200 больше. Жадность.
lotsman
lotsman ответил drug01
   263 / 686
29 июня в 16:44
Футбол победил денежных....
Ты статью внимательно читал?)) Зенит предлагал 600, но он выбрал 800 в Рубине. Так что, деньги побеждают футбол.
Живанильда
Живанильда
   219 / 686
29 июня в 16:41
Как он посмел отказать лучшему клубу восточно-западной европы.
drug01
drug01
   69 / 686
29 июня в 16:33
Футбол победил денежных....
Контуженый
Контуженый
   644 / 686
29 июня в 16:28
На сайте "Рубина" такой инфы нет. Похоже, утятина
FILL3286
FILL3286
   9 / 686
29 июня в 16:28
Морозовский
Морозовский
   15 / 686
29 июня в 16:27
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 686
    29 июня в 16:25
    Сутормин решил стать защитником в Пердиве, куда скоро свалится автобусный рубин. Гыгыгы
    Absinthe5
    Absinthe5
       98 / 686
    29 июня в 16:25
    Парень выбрал футбол!
    Беланов
    Беланов
       216 / 686
    29 июня в 16:01
    Парень выбрал больше денег и пердив
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