Сутормин отказал «Зениту» в пользу «Рубина»

Полузащитник Алексей Сутормин отказался переходить в «Зенит» и принял решение подписать контракт с «Рубином».
25-летний футболист подпишет с «Рубином» 4-летний контракт, по условиям которого будет зарабатывать 800 тысяч евро в год помимо дополнительных бонусов.
«Зенит» был готов изначально предложить Сутормину 400 тысяч евро в год, а потом поднял планку до 600 тысяч евро, но такие условия не устроили игрока.
Видимо,что-то есть в голове у человека.
Видимо,что-то есть в голове у человека.
ГДЕ ГАРАНТИЯ ЧТО НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД БОМЖИ БУДУТ ИГРАТЬ В ЕВРО-ТУРНИРАХ. НЕТ ТАКОЙ ГАРАНТИИ.
ГДЕ ГАРАНТИЯ ЧТО НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД БОМЖИ БУДУТ ИГРАТЬ В ЕВРО-ТУРНИРАХ. НЕТ ТАКОЙ ГАРАНТИИ.
Такой нам точно не нужен (С)
Такой нам точно не нужен (С)
Турция, Кипр и Израиль!
Турция, Кипр и Израиль!
Конечно не у всех получилось.....
А этот и пробовать не стал...)))
Удачи ему в Рубине !!!
Конечно не у всех получилось.....
А этот и пробовать не стал...)))
Удачи ему в Рубине !!!
Если это не утка от Федуна, то Сутормин совершил большую ошибку, погнавшись за деньгами в пердивный клуб, теряя при этом возможность бороться за трофеи и выступать в лиге чемпионов
Если это не утка от Федуна, то Сутормин совершил большую ошибку, погнавшись за деньгами в пердивный клуб, теряя при этом возможность бороться за трофеи и выступать в лиге чемпионов