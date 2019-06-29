ГлавнаяНовости

«Ахмат» готов предложить контракты Кокорину и Мамаеву

29 июня 2019, 15:12

После подписания полузащитника Дениса Глушакова, отметившегося скандальными выходками, «Ахмат» готов рассмотреть кандидатуры Павла Мамаева и Александра Кокорина. Об этом сообщил генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров.

Можно сказать, что «Ахмат» - клуб, который может перевоспитать опальных футболистов. Кокорин и Мамаев, как и Глушаков, — наши молодые люди. Они ошиблись и ответят за это, но им надо дать возможность исправиться. Все совершают ошибки. Кто в молодости не дрался, не выпивал? У всех бывает, но не у всех проходит. 

Они медийные личности, думаю, это урок на всю жизнь. Не надо втаптывать их в грязь, надо дать возможность дальше людям жить и развивать. Что касается того, можно ли ждать Кокорина и Мамаева в «Ахмате», если они изъявят желание, как Денис, почему нет? Они что, родину предали или украли что-то? Вот это неприемлемо.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ПСЖ нужно избавиться от Неймара
Вчера, 22:19Сергей Иванов в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии2
СлухиКозлов близок к переходу в «Ростов»
Вчера, 17:13 Комментарии3
СлухиДжанаев может вернуться в Россию
Вчера, 11:54 Комментарии4
СлухиБывший голкипер «Зенита» может перейти в «Ростов»
Вчера, 11:40 Комментарии6
СлухиШейдаев пройдет медосмотр в «Динамо»
30 июня Комментарии2
Слухи«Балтика» подпишет воспитанника «Шахтера»
30 июня Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Petergoff
Petergoff
   394 / 686
30 июня в 14:00
Вообще-то Кокорин игрок Зенита. Клуб его не бросил,в трудный момент его жизни. О каком Ахмате может идти речь???
Питер рулит
Питер рулит ответил борька
   116 / 686
29 июня в 23:14
Ребят бросили, и клубы и игроки, а вот грозненцы не бросили!
Что за бред?!?
от Мамаева клуб сразу отказался,
а Кокорина клуб поддержал и ждем обратно в команду.
а наглость кадырова зашкаливает: еще за долго до суда он заявил: " отдайте мне и Кокошку с Мамаем и сегодня же они будут на свободе..."
Charismatic
Charismatic
   330 / 686
29 июня в 22:35
    kastites
    kastites
       122 / 686
    29 июня в 20:22
    Кокорина не отдадим
    борька
    борька
       79 / 686
    29 июня в 20:01
    Ребят бросили, и клубы и игроки, а вот грозненцы не бросили!
    KURUM
    KURUM
    29 июня в 19:36
    Тыс. 25 руб. в месяц можно им предложить, но пахать надо...
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       53 / 686
    29 июня в 17:58
    Кокорин - вряд ли (это креатура Зенита),
    а вот брошенный Краснодаром Мамаев - вполне придется ко двору Тереку...
    rubinovyi2
    rubinovyi2 ответил TEREK_FOREVER
       48 / 686
    29 июня в 17:31
    Почему ты такой злой на Ахмат?Что не так?
      Евгений Макрушин
      Евгений Макрушин
         132 / 686
      29 июня в 17:22
      Чет этот товарищ на себя много берет...Ахмат уже кого-то перевоспитал??!Болтаются все время в середине таблице,ничего за всю историю не добились.Хотят хоть как-то к себе внимание привлечь...По итогу,пусть возьмут и Кокошу с Мамаем,и полетят вместе с ними в пер.див....
      ЮЗИК
      ЮЗИК
         192 / 686
      29 июня в 17:13
      Там подбирается весёлая компания
      Живанильда
      Живанильда
         219 / 686
      29 июня в 16:56
      Ну это скрепно.по нашенски.
      STVA 1
      STVA 1
         24 / 686
      29 июня в 16:04
      И будет ИТК - Ахмат (Исправительная трудовая команда ). А мож и правда поиграют еще , а не шампусик хлестать будут !
      Заур-ЗВЕРЬ
      Заур-ЗВЕРЬ
         233 / 686
      29 июня в 16:02
      отпустит уже посанов, хватит цирк уже ломать, все знают что в России все продается-покупается, эти показательные выступления должны касаться только кто миллионами ворует :( ни как не футболистов
      mihaluch
      mihaluch
         42 / 686
      29 июня в 15:54
      Запасной выход всегда найдётся.
      mihaluch
      mihaluch
         42 / 686
      29 июня в 15:53
      Нет мужики в мусульманство не пойдут,там запрет на спиртное.
      311
      311
         25 / 686
      29 июня в 15:52
      Почему тогда Гулиев еще не в Ахмате?)
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         19 / 686
      29 июня в 15:51
      У них не забалуешь Чуть что - "Бритвой по горлу и в колодец" (С)
      КЭТиК
      КЭТиК
         91 / 686
      29 июня в 15:44
      Посмотреть будет интересно.
      Klaksvikar Itrottarselag
      Klaksvikar Itrottarselag
         78 / 686
      29 июня в 15:40
      Не знаю как Кокорин, но Мамаев, уверен, быстро восстановится и ещё будет полезен.
      TEREK_FOREVER
      TEREK_FOREVER ответил cska plus
         448 / 686
      29 июня в 15:35
      Собирают бандформирование, гулиева ещё в этот список.
      Почему ты такой злой на Ахмат?Что не так?
      Верг
      Верг
         250 / 686
      29 июня в 15:31
      Ахмат собирает команду мечты: ребров комбаров глушаков мамаев кокорин гулиев передас дрюс маркизио новосельцев и ещенко!
      Alex12357
      Alex12357
         306 / 686
      29 июня в 15:30
      Лучше в Динамо ,будете под крышей МВД творить свои чудеса!
      Заур-ЗВЕРЬ
      Заур-ЗВЕРЬ
         233 / 686
      29 июня в 15:29
      Не смогли отмазать, значит бросили, Рамзан завтра отмажет, если сегодня контракт подпишут)))
      cska plus
      cska plus
         3 / 686
      29 июня в 15:26
      Собирают бандформирование, гулиева ещё в этот список.
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответил Литейный 4
         12 / 686
      29 июня в 15:21
      Зенит Кокорина не бросил. Выйдет зимой, весной заиграет. Возраст ещё позволяет.
      Честно признаюсь, сомневаюсь я , что Кокорин заиграет???
      Ждемс когда откинется и будем посмотреть?!?
      dino-hsv
      dino-hsv
         188 / 686
      29 июня в 15:21
      "Кто в молодости ... не выпивал?" - интересно, а мусульманин ахмед айдамиров после таких слов еще работает в клубе? :)
      Литейный 4
      Литейный 4
         1 / 686
      29 июня в 15:13
      Зенит Кокорина не бросил. Выйдет зимой, весной заиграет. Возраст ещё позволяет.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100