«Ахмат» готов предложить контракты Кокорину и Мамаеву

После подписания полузащитника , отметившегося скандальными выходками, «Ахмат» готов рассмотреть кандидатуры и . Об этом сообщил генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров.

Можно сказать, что «Ахмат» - клуб, который может перевоспитать опальных футболистов. Кокорин и Мамаев, как и Глушаков, — наши молодые люди. Они ошиблись и ответят за это, но им надо дать возможность исправиться. Все совершают ошибки. Кто в молодости не дрался, не выпивал? У всех бывает, но не у всех проходит.

Они медийные личности, думаю, это урок на всю жизнь. Не надо втаптывать их в грязь, надо дать возможность дальше людям жить и развивать. Что касается того, можно ли ждать Кокорина и Мамаева в «Ахмате», если они изъявят желание, как Денис, почему нет? Они что, родину предали или украли что-то? Вот это неприемлемо.