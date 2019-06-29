«Ахмат» готов предложить контракты Кокорину и Мамаеву

После подписания полузащитника Дениса Глушакова, отметившегося скандальными выходками, «Ахмат» готов рассмотреть кандидатуры Павла Мамаева и Александра Кокорина. Об этом сообщил генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров.
Можно сказать, что «Ахмат» - клуб, который может перевоспитать опальных футболистов. Кокорин и Мамаев, как и Глушаков, — наши молодые люди. Они ошиблись и ответят за это, но им надо дать возможность исправиться. Все совершают ошибки. Кто в молодости не дрался, не выпивал? У всех бывает, но не у всех проходит.
Они медийные личности, думаю, это урок на всю жизнь. Не надо втаптывать их в грязь, надо дать возможность дальше людям жить и развивать. Что касается того, можно ли ждать Кокорина и Мамаева в «Ахмате», если они изъявят желание, как Денис, почему нет? Они что, родину предали или украли что-то? Вот это неприемлемо.
от Мамаева клуб сразу отказался,
а Кокорина клуб поддержал и ждем обратно в команду.
а наглость кадырова зашкаливает: еще за долго до суда он заявил: " отдайте мне и Кокошку с Мамаем и сегодня же они будут на свободе..."
от Мамаева клуб сразу отказался,
а Кокорина клуб поддержал и ждем обратно в команду.
а наглость кадырова зашкаливает: еще за долго до суда он заявил: " отдайте мне и Кокошку с Мамаем и сегодня же они будут на свободе..."
а вот брошенный Краснодаром Мамаев - вполне придется ко двору Тереку...
а вот брошенный Краснодаром Мамаев - вполне придется ко двору Тереку...
Ждемс когда откинется и будем посмотреть?!?
Ждемс когда откинется и будем посмотреть?!?