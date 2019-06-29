«Ростову» не нужен игрок «Спартака»

«Ростов» не собирается подписывать защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти. Об этом заявил президент «желто-синих» Арташес Арутюнянц.
Недавно владелец «красно-белых» Леонид Федун сообщил, что итальянец в ближайшее время покинет клуб. В минувшем сезоне 32-летний футболист провел 15 матчей в РПЛ и получил 4 предупреждения.
Даже Ростову и Сочи...
Даже Ростову и Сочи...
Только в утиль! Промеска Губошлепкин доказал это! ))
За 2 сезона один гол! ))
Только в утиль! Промеска Губошлепкин доказал это! ))
За 2 сезона один гол! ))