ГлавнаяНовости

«Ростову» не нужен игрок «Спартака»

29 июня 2019, 20:02

«Ростов» не собирается подписывать защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти. Об этом заявил президент «желто-синих» Арташес Арутюнянц.

Недавно владелец «красно-белых» Леонид Федун сообщил, что итальянец в ближайшее время покинет клуб. В минувшем сезоне 32-летний футболист провел 15 матчей в РПЛ и получил 4 предупреждения.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ПСЖ нужно избавиться от Неймара
Вчера, 22:19Сергей Иванов в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии2
СлухиКозлов близок к переходу в «Ростов»
Вчера, 17:13 Комментарии3
СлухиДжанаев может вернуться в Россию
Вчера, 11:54 Комментарии4
СлухиБывший голкипер «Зенита» может перейти в «Ростов»
Вчера, 11:40 Комментарии6
СлухиШейдаев пройдет медосмотр в «Динамо»
30 июня Комментарии2
Слухи«Балтика» подпишет воспитанника «Шахтера»
30 июня Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 686
30 июня в 05:18
Зачем этот бездарь вообще РПЛ, с спартаком то понятно там все прхожи на боккетти а Ростову зачем более 32-х летний.
Vadik
Vadik
   353 / 686
29 июня в 23:08
Разумное решение Ростова!
wingback
wingback
   174 / 686
29 июня в 22:02
Никто не хочет хряков и в хряки...
Leningrad 84
Leningrad 84
   53 / 686
29 июня в 21:41
Свиньи никому не нужны.
Даже Ростову и Сочи...
Байкал-38
Байкал-38
   30 / 686
29 июня в 21:26
Здраво подумали.
kotmyshka
kotmyshka
   96 / 686
29 июня в 21:25
Не нужен, значит не нужен...
борька
борька
   79 / 686
29 июня в 21:09
Это хлам
pomor45
pomor45
   100 / 686
29 июня в 21:07
Армяшка подозревает, что он не итальянец, а грузин (Бокеттишвили).
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   28 / 686
29 июня в 21:03
ЛеняКиевский все никак не может избавиться от неликвида!
No pupsiks
No pupsiks
   38 / 686
29 июня в 20:59
Даже филиал пердивный брезгует свинями.
Absinthe5
Absinthe5
   98 / 686
29 июня в 20:52
Думаю, не помешал бы
Nikola45
Nikola45
   134 / 686
29 июня в 20:50
После Тарасовки как черная метка ))
Только в утиль! Промеска Губошлепкин доказал это! ))
За 2 сезона один гол! ))
Nikola45
Nikola45
   134 / 686
29 июня в 20:49
Да Тарасята ни кому не нужны ))
Albertinos
Albertinos
   148 / 686
29 июня в 20:27
В Ахмат его!
kastites
kastites
   122 / 686
29 июня в 20:22
Игроки спартака ни кому не нужны . Даже клубам ПФЛ
STVA 1
STVA 1
   24 / 686
29 июня в 20:14
Поедет домой..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100