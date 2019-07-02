Лондонский «Арсенал» подписал 17-летнего бразильского форварда

Пресс-служба лондонского «Арсенала» сообщает, что клуб приобрел нападающего Габриэла Мартинелли. 17-летний футболист ранее выступал за клуб из бразильской Серии D «Итуано».
Предполагается, что сумма сделки составила 6 млн фунтов.
Пресс-служба лондонского «Арсенала» сообщает, что клуб приобрел нападающего Габриэла Мартинелли. 17-летний футболист ранее выступал за клуб из бразильской Серии D «Итуано».
Предполагается, что сумма сделки составила 6 млн фунтов.
...хотя, там без ссылки на источник
...хотя, там без ссылки на источник
Всяких молодых Биеликов мы все помним - вернее, помним, что в 17 лет за них платили 7.5 миллионов фунтов, и с тех пор они ни разу нигде не появлялись.
Всяких молодых Биеликов мы все помним - вернее, помним, что в 17 лет за них платили 7.5 миллионов фунтов, и с тех пор они ни разу нигде не появлялись.