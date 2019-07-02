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Лондонский «Арсенал» подписал 17-летнего бразильского форварда

сегодня, 16:32

Пресс-служба лондонского «Арсенала» сообщает, что клуб приобрел нападающего Габриэла Мартинелли. 17-летний футболист ранее выступал за клуб из бразильской Серии D «Итуано».

Предполагается, что сумма сделки составила 6 млн фунтов.

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Все комментарии
Artuom
Artuom ответил Так Себе Аналитик
   65 / 680
сегодня в 18:18
Трудно что-то пока сказать, все равно его будут три года мариновать в молодежке. Всяких молодых Биеликов мы все помним - вернее, помним, что в 17 лет за них платили 7.5 миллионов фунтов, и с тех пор они ни разу нигде не появлялись.
А знаешь... уж лучше бы того же Биелика наигрывали чем выкидывали деньги на Джак...
aNOOBis
aNOOBis ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 18:06
Трудно что-то пока сказать, все равно его будут три года мариновать в молодежке. Всяких молодых Биеликов мы все помним - вернее, помним, что в 17 лет за них платили 7.5 миллионов фунтов, и с тех пор они ни разу нигде не появлялись.
Читал, что его под основу взяли


...хотя, там без ссылки на источник
LMI
LMI
сегодня в 17:25
Все. Всех порвем на кусочки
drug01
drug01
   63 / 680
сегодня в 17:06
Молодцы удачи!
ДСА
ДСА
   164 / 680
сегодня в 16:57
В серии D оказывается есть перспективные футболисты.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 680
сегодня в 16:53
Трудно что-то пока сказать, все равно его будут три года мариновать в молодежке.

Всяких молодых Биеликов мы все помним - вернее, помним, что в 17 лет за них платили 7.5 миллионов фунтов, и с тех пор они ни разу нигде не появлялись.
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