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«Аль-Фатех» выкупил Коваля у киевского «Динамо»

сегодня, 13:40

«Аль-Фатех» воспользовался опцией выкупа контракта голкипера киевского «Динамо» Максима Коваля.

Ранее 26-летний игрок выступал за клуб на правах аренды. Украинец подписал соглашение на 3 года.

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Don trambon
Don trambon
   99 / 683
сегодня в 13:49
о как. помню в давнишних версия football manager, когда ему ещё был 21 год ему там ставили очень приличный потенциал и довольно не плохо там он рос.

а на деле 26 и скажем так не самый топовый чемпионат.

пысы глянул сводку игр на соккере данного клуба и... по 4-6 мячей он пропускает за матч. Что-то совсем его переоценили тогда в футбольном симуляторе)
ДСА
ДСА
   149 / 683
сегодня в 13:48
Перекрестился, и уехал с родины.
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