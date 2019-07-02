«Аль-Фатех» выкупил Коваля у киевского «Динамо»

«Аль-Фатех» воспользовался опцией выкупа контракта голкипера киевского «Динамо» Максима Коваля.
Ранее 26-летний игрок выступал за клуб на правах аренды. Украинец подписал соглашение на 3 года.
«Аль-Фатех» воспользовался опцией выкупа контракта голкипера киевского «Динамо» Максима Коваля.
Ранее 26-летний игрок выступал за клуб на правах аренды. Украинец подписал соглашение на 3 года.
а на деле 26 и скажем так не самый топовый чемпионат.
пысы глянул сводку игр на соккере данного клуба и... по 4-6 мячей он пропускает за матч. Что-то совсем его переоценили тогда в футбольном симуляторе)
а на деле 26 и скажем так не самый топовый чемпионат.
пысы глянул сводку игр на соккере данного клуба и... по 4-6 мячей он пропускает за матч. Что-то совсем его переоценили тогда в футбольном симуляторе)