«Тоттенхэм» объявил о трансфере Н'Домбеле

«Тоттенхэм» официально подтвердил, что новичком команды стал полузащитник «Лиона» Тангай Н’Домбеле. С 22-летним футболистом заключен контракт до 2025 года.
По неофициальной информации, стоимость трансфера составила рекордные для лондонского клуба 65 млн фунтов.
✍️ We are delighted to announce the signing of Tanguy Ndombele from Olympique Lyonnais.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 2 июля 2019 г.
🇫🇷 The France international central midfielder has signed a contract with the Club until 2025.#WelcomeTanguy ⚪️ #COYS pic.twitter.com/5GhqGi1q5g
Н'Домбеле стал открытием минувшего сезона и заслужил внимание многих топ-клубов Европы. Хавбек сделал 8 результативных действий в 34 матчах предыдущей кампании, а в октябре 2018 года дебютировал в сборной Франции.
чОт индюшата тиханькыя саФсем))), ну и по традиции всем нашим доброжелателям кость в горло желаю.
чОт индюшата тиханькыя саФсем))), ну и по традиции всем нашим доброжелателям кость в горло желаю.
Если футболист выбрал Тоттенхэм, значит не так он хорош, второсортный игрок, для середняка, скорей всего переоценен , а как мне посоветовали глянуть на тубе, там и не так футболистов пиарели показывали и за большие деньги , а по сезону выдавался пшык.
Если футболист выбрал Тоттенхэм, значит не так он хорош, второсортный игрок, для середняка, скорей всего переоценен , а как мне посоветовали глянуть на тубе, там и не так футболистов пиарели показывали и за большие деньги , а по сезону выдавался пшык.
Да ещё и за 65 млн.
Да ещё и за 65 млн.
Надеюсь это покупка не на 10 лет вперед😂😂
Надеюсь это покупка не на 10 лет вперед😂😂
Удачи Тангаю в стане шпор!
Леви всё-таки решился.)
Удачи Тангаю в стане шпор!
Леви всё-таки решился.)