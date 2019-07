«Тоттенхэм» объявил о трансфере Н'Домбеле

«Тоттенхэм» официально подтвердил, что новичком команды стал полузащитник «Лиона» Тангай Н’Домбеле. С 22-летним футболистом заключен контракт до 2025 года.

По неофициальной информации, стоимость трансфера составила рекордные для лондонского клуба 65 млн фунтов.

✍️ We are delighted to announce the signing of Tanguy Ndombele from Olympique Lyonnais.



🇫🇷 The France international central midfielder has signed a contract with the Club until 2025.#WelcomeTanguy ⚪️ #COYS pic.twitter.com/5GhqGi1q5g