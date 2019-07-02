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«Тоттенхэм» объявил о трансфере Н'Домбеле

сегодня, 19:33

«Тоттенхэм» официально подтвердил, что новичком команды стал полузащитник «Лиона» Тангай Н’Домбеле. С 22-летним футболистом заключен контракт до 2025 года.

По неофициальной информации, стоимость трансфера составила рекордные для лондонского клуба 65 млн фунтов.

Н'Домбеле стал открытием минувшего сезона и заслужил внимание многих топ-клубов Европы. Хавбек сделал 8 результативных действий в 34 матчах предыдущей кампании, а в октябре 2018 года дебютировал в сборной Франции.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил DXTK
   114 / 680
сегодня в 21:35
    sparxx2
    sparxx2
       512 / 680
    сегодня в 21:32
    Добро пожаловать, Тангай !!!

    чОт индюшата тиханькыя саФсем))), ну и по традиции всем нашим доброжелателям кость в горло желаю.
    Bavaria_M
    Bavaria_M
       165 / 680
    сегодня в 21:32
    Ну им главное початок не потерять)
    dimagas1
    dimagas1 ответил Bavaria_M
       158 / 680
    сегодня в 21:31
    А еще кого нибудь купили?
    Им главное не продать)
    Bavaria_M
    Bavaria_M
       165 / 680
    сегодня в 21:26
    А еще кого нибудь купили?
    Roger Young
    Roger Young
       95 / 680
    сегодня в 21:12
    удачи в новом клубе
    Эллочка
    Эллочка
       73 / 680
    сегодня в 20:58
    черный тангуй
    particular
    particular
       9 / 680
    сегодня в 20:55
    Ну, вот и шпоры тряхнули мошной и сподобились на солидную сделку..:))
    DXTK
    DXTK
       240 / 680
    сегодня в 20:46
    Эспаньольскому физруку дали денег,

    Если футболист выбрал Тоттенхэм, значит не так он хорош, второсортный игрок, для середняка, скорей всего переоценен , а как мне посоветовали глянуть на тубе, там и не так футболистов пиарели показывали и за большие деньги , а по сезону выдавался пшык.
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       335 / 680
    сегодня в 20:40
    Игрок хороший, смелый, цепкий редко увидишь чтобы ТТХ покупал таких игроков.
    Да ещё и за 65 млн.
    Romeo 777
    Romeo 777
       262 / 680
    сегодня в 20:21
    Действительно норм приобретение, посмотрим, как покажет себя в новой лиге.
    spartach091
    spartach091
       48 / 680
    сегодня в 20:16
    Хороший игрок

    Надеюсь это покупка не на 10 лет вперед😂😂
    cannongun
    cannongun
       608 / 680
    сегодня в 20:16
    фуух, свершилось!!! вэлкам ту Спёрз, паря! будет божить аки Дембеле
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       97 / 680
    сегодня в 20:01
    Леви ещё три окна будет затыкать Покеттино рот этим трансфером
    parma_ebashit
    parma_ebashit
    сегодня в 19:51
    Хороший трансфер
    Levadia
    Levadia
       226 / 680
    сегодня в 19:51
    Отличный трансфер!
    Удачи Тангаю в стане шпор!
    Леви всё-таки решился.)
    marvel777
    marvel777
       324 / 680
    сегодня в 19:38
    однако хорошее усиление
    пеналдус необыкновенный
    пеналдус необыкновенный
       358 / 680
    сегодня в 19:37
    развелось этих нигеров дномбеле, дембеле, гномбеле
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