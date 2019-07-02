ФК «Сочи» взял верх над сербским клубом «Раднички»

«Сочи» и сербский клуб «Раднички» провели спарринг, итогом которого стала победа российского коллектива.
«Сочи» - «Раднички» 2:0 (0:0)
Гол: Карапетян 53, Карапетян 58
«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Калугин, Мещанинов, Миладинович, Шакуро, Песегов, Билялетдинов, Бурмистров, Бахтияров, Обухов.
На замену выходили: Почивалин, Казаев, Катрич, Карапетян, Фролов, Мениг, Ферруз, Юрганов.
Матч был завершен досрочно из-за сильного дождя.
В параллельном контрольном поединке «Динамо» сыграло вничью со «Спартой».