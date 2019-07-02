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ФК «Сочи» взял верх над сербским клубом «Раднички»

сегодня, 21:07
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 0Логотип футбольный клуб Раднички (Ниш)РадничкиМатч завершен

«Сочи» и сербский клуб «Раднички» провели спарринг, итогом которого стала победа российского коллектива.

«Сочи» - «Раднички» 2:0 (0:0)
Гол: Карапетян 53, Карапетян 58

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Калугин, Мещанинов, Миладинович, Шакуро, Песегов, Билялетдинов, Бурмистров, Бахтияров, Обухов. 

На замену выходили: Почивалин, Казаев, Катрич, Карапетян, Фролов, Мениг, Ферруз, Юрганов.

Матч был завершен досрочно из-за сильного дождя.

В параллельном контрольном поединке «Динамо» сыграло вничью со «Спартой».

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Бог солнца
Бог солнца
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сегодня в 21:24
Не Сочи, а сборная ФНЛ просто. Удачи в сезоне. Заболотному особенно
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