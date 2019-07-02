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Тульский «Арсенал» провел спарринг с чешским клубом «Пршибрам»

сегодня, 19:19
ПршибрамЛоготип футбольный клуб Пршибрам0 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с чешским клубом «Пршибрам».

«Пршибрам» - «Арсенал» - 0:0

Стартовый состав «Пршибрама»: Свенгер, Симо, Треглер, Волтр, Резек, Альвир, Полидар, Кодр, Дивис, Солдат, Земан.

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Григалава (Денисов 46), Беляев (Коне 46), Хагуш (Володько 46), Костадинов (Кангва 57), Лесовой (Пантелеев 38), Горбатенко (Лесовой 57 (Ивакин 66)), Ткачев (Хлусевич 80), Кангва (Аджоев 69), Банда.

В предыдущем товарищеском матче «оружейники» обыграли «Ваккер».

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As ответил ДАША Д
   67 / 680
сегодня в 20:56
Это Туле виднее .
Мы любому результату будем рады .
ДАША Д
ДАША Д
   109 / 680
сегодня в 20:16
В Лиге Европы похоже делать нечего.
EAGuar As
EAGuar As ответил cska plus
   67 / 680
сегодня в 19:47
ЦСКА в Новомосковске готовы встретить . 😋🤩😍🐎
EAGuar As
EAGuar As
   67 / 680
сегодня в 19:45
Нормальный вариант для товарняка .
cska plus
cska plus
   4 / 680
сегодня в 19:40
Готовятся к ЛЕ.
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