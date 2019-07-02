Тульский «Арсенал» провел спарринг с чешским клубом «Пршибрам»

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с чешским клубом «Пршибрам».
«Пршибрам» - «Арсенал» - 0:0
Стартовый состав «Пршибрама»: Свенгер, Симо, Треглер, Волтр, Резек, Альвир, Полидар, Кодр, Дивис, Солдат, Земан.
«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Григалава (Денисов 46), Беляев (Коне 46), Хагуш (Володько 46), Костадинов (Кангва 57), Лесовой (Пантелеев 38), Горбатенко (Лесовой 57 (Ивакин 66)), Ткачев (Хлусевич 80), Кангва (Аджоев 69), Банда.
В предыдущем товарищеском матче «оружейники» обыграли «Ваккер».
Мы любому результату будем рады .
Мы любому результату будем рады .