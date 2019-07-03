«Зенит» заключит с Дугласом Сантосом контракт на четыре сезона

вчера, 22:43

Согласно информации источника, защитник «Гамбурга» Дуглас Сантос находится в шаге от перехода в «Зенит».

25-летний бразилец уже попрощался с партнерами по команде и сотрудниками немецкого клуба. Сегодня он вылетит в Санкт-Петербург для подписания четырехлетнего контракта с «Зенитом». Трансфер обойдется «сине-бело-голубым» в 12 млн евро + еще до 3 млн в качестве бонусов.