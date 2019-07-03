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«Зенит» заключит с Дугласом Сантосом контракт на четыре сезона

вчера, 22:43

Согласно информации источника, защитник «Гамбурга» Дуглас Сантос находится в шаге от перехода в «Зенит».

25-летний бразилец уже попрощался с партнерами по команде и сотрудниками немецкого клуба. Сегодня он вылетит в Санкт-Петербург для подписания четырехлетнего контракта с «Зенитом». Трансфер обойдется «сине-бело-голубым» в 12 млн евро + еще до 3 млн в качестве бонусов.

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Все комментарии
Kuzminotti
Kuzminotti
   448 / 692
сегодня в 00:45
лимит?не, не слышали
Sully
Sully
   44 / 692
сегодня в 00:36
по трансфермаркету он уже в Зените)
Гавроша
Гавроша ответил parallels
   80 / 692
сегодня в 00:31
на тр.маркте он уже числится в зените - значит, трансфер состоялся. и у меня по нему, определённо, есть вопросы. в первую очередь - нафига покупать игрока из фнл? как он там вообще оказался при такой стоимости? стыдно за спартак.
Посмотрим, может еще и не купили. Написано, что он 10 стоил.

Непонятно другое - зачем опять легионеров? Как в следующем году играть будем?
ziborock
ziborock
   22 / 692
сегодня в 00:26
Зенит становится командой негритосов и латиносов, и это радует!)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил 777dimon86
   2 / 692
сегодня в 00:25
25 + 2 бонусами=27
777dimon86
777dimon86
   423 / 692
сегодня в 00:04
Так сколько лет ему? В статье написано 25, в описании игрока 27 лет...
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 692
вчера в 23:48
15 млн +12 млн зарплата
Парень счастлив, он год пылил, чуя глаза на спине, теперь можно и выдохнуть
Footbolista
Footbolista ответил parallels
   3 / 692
вчера в 23:47
cska plus
cska plus
   7 / 692
вчера в 23:45
Он играл за вторую команду Гамбурга, желаю ему удачи и лишь бы Зенит не ошибся всё-таки дорогая покупка.
pomor45
pomor45
   85 / 692
вчера в 23:39
Дело сделано. Теперь посмотрим, что получим по гамбургскому счёту.
andreika20133
andreika20133
   194 / 692
вчера в 23:36
А как лимит?????
Alladins
Alladins
   180 / 692
вчера в 23:25
Удачи Сантосу в Зените!
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 692
вчера в 23:18
4?)) хотели же 5 лет
parallels
parallels
   11 / 692
вчера в 23:17
на тр.маркте он уже числится в зените - значит, трансфер состоялся. и у меня по нему, определённо, есть вопросы. в первую очередь - нафига покупать игрока из фнл? как он там вообще оказался при такой стоимости? стыдно за спартак.
drug01
drug01
   70 / 692
вчера в 23:01
Это усиление...
particular
particular
   4 / 692
вчера в 23:00
Гамбургский защитник бразильского замеса станет игроком невского разлива..:))
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   496 / 692
вчера в 22:52
Гамбурга? странно, что не с шальке
Трезвый повар
Трезвый повар
   334 / 692
вчера в 22:46
Поздравляю болельщиков Зенита с хорошим трансфером
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