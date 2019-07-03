СМИ: «Зенит» купил защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса

сегодня, 08:40

По данным журналиста Вене Касагранде, «Зенит» оформил трансфер левого защитника «Гамбурга» . Сумма перехода составила 12 млн евро, еще 2 млн предусмотрены в качестве бонусов. 25-летний Сантос подписал с «Зенитом» контракт на 5 лет, официально о сделке должны объявить сегодня.

В прошлом сезоне Сантос провел за «Гамбург» 33 матча в Бундеслиге 2, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. Сообщалось, что прошлым летом «динозавры» запросили за игрока 25 млн евро.