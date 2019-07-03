СМИ: «Зенит» купил защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса

По данным журналиста Вене Касагранде, «Зенит» оформил трансфер левого защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса. Сумма перехода составила 12 млн евро, еще 2 млн предусмотрены в качестве бонусов. 25-летний Сантос подписал с «Зенитом» контракт на 5 лет, официально о сделке должны объявить сегодня.
В прошлом сезоне Сантос провел за «Гамбург» 33 матча в Бундеслиге 2, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. Сообщалось, что прошлым летом «динозавры» запросили за игрока 25 млн евро.
У него в БЛ2 за 33 игры 6 ассистов!
У него в БЛ2 за 33 игры 6 ассистов!
Давно пора бахнуть трансфером на 50-60 лямов вечнозелёных.
Помню какое тут полыхание от перехода Халка было, до сих пор приятно вспоминать. Хочется повторения.
Давно пора бахнуть трансфером на 50-60 лямов вечнозелёных.
Помню какое тут полыхание от перехода Халка было, до сих пор приятно вспоминать. Хочется повторения.
Педро Роша = 16 млн
Сантос = 12 млн
16 >12.....
....и Сантос не может стать Рошей ни при каких обстоятельствах....его берут в основу....продуманно и взвешенно....а не покупая "что то" вместо Луана....
Педро Роша = 16 млн
Сантос = 12 млн
16 >12.....
....и Сантос не может стать Рошей ни при каких обстоятельствах....его берут в основу....продуманно и взвешенно....а не покупая "что то" вместо Луана....
Усиливать Крузейро Педро Рошами многомиллионными.....скупать влёгкую Понсе каких то с довеском ввиде вратаря ненужного.....продавать в Порту игрока единственного который в ворота попасть может....время понтов закончилось...теперь скромненько...точечно...
Конечно Азмун,Ракицкий,Барриос,Сантос,Диас - ни в коей мере не идут в сравнение с вашими приобретениями....Зениту ещё лет 5-6 покупать игроков,чтоб хоть приблизиться по уровню Состава к Спартаку барселоноподобному....так незаслуженно находящемуся на 5-м месте в таблице....
Критика с вашей стороны на счёт трансферов - единственная критика заслуживающая внимания....
Потому как нет команды сильней точней и профессиональней в плане трансферов чем Спартак...
Спасибо за критику.....
Усиливать Крузейро Педро Рошами многомиллионными.....скупать влёгкую Понсе каких то с довеском ввиде вратаря ненужного.....продавать в Порту игрока единственного который в ворота попасть может....время понтов закончилось...теперь скромненько...точечно...
Конечно Азмун,Ракицкий,Барриос,Сантос,Диас - ни в коей мере не идут в сравнение с вашими приобретениями....Зениту ещё лет 5-6 покупать игроков,чтоб хоть приблизиться по уровню Состава к Спартаку барселоноподобному....так незаслуженно находящемуся на 5-м месте в таблице....
Критика с вашей стороны на счёт трансферов - единственная критика заслуживающая внимания....
Потому как нет команды сильней точней и профессиональней в плане трансферов чем Спартак...
Спасибо за критику.....