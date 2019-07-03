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СМИ: «Зенит» купил защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса

сегодня, 08:40

По данным журналиста Вене Касагранде, «Зенит» оформил трансфер левого защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса. Сумма перехода составила 12 млн евро, еще 2 млн предусмотрены в качестве бонусов. 25-летний Сантос подписал с «Зенитом» контракт на 5 лет, официально о сделке должны объявить сегодня.

В прошлом сезоне Сантос провел за «Гамбург» 33 матча в Бундеслиге 2, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. Сообщалось, что прошлым летом «динозавры» запросили за игрока 25 млн евро.

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Все комментарии
spartach n1
spartach n1 ответил Faustello
   2 / 699
сегодня в 12:08
Вираж будет доволен ))
Faustello
Faustello ответил spartach n1
   6 / 699
сегодня в 12:04
Все гораздо проще )
Вираж будет доволен ))
Faustello
Faustello ответил Казанский
   6 / 699
сегодня в 12:03
Для чухонцев ближе и роднее Йоулупукки)))А им Санту с пальмы подсовывают,нелюди...
Ты не прав им ближе МойДодыр )))
spartach n1
spartach n1 ответил Faustello
   2 / 699
сегодня в 12:03
Санта альбатрос-бакланистый ))
Все гораздо проще )

Faustello
Faustello ответил spartach n1
   6 / 699
сегодня в 12:01
Санта альбинос !
Санта альбатрос-бакланистый ))
spartach n1
spartach n1 ответил Faustello
   2 / 699
сегодня в 11:59
Это белый Санта, просто только что из печной трубы вылетел ))
Санта альбинос !
Казанский
Казанский ответил Faustello
   59 / 699
сегодня в 11:57
Это белый Санта, просто только что из печной трубы вылетел ))
Для чухонцев ближе и роднее Йоулупукки)))А им Санту с пальмы подсовывают,нелюди...
Faustello
Faustello ответил Казанский
   6 / 699
сегодня в 11:55
Короче без Писермана не разобраться,то ли это белый Дуглас,то ли негр Сантос((Или это очередная провокация спартачей...
Это белый Санта, просто только что из печной трубы вылетел ))
Казанский
Казанский ответил PITER_1
   59 / 699
сегодня в 11:52
и про клоуна на сокере тоже
Про тебя все в курсе,не переживай)))
Казанский
Казанский
   59 / 699
сегодня в 11:51
Короче без Писермана не разобраться,то ли это белый Дуглас,то ли негр Сантос((Или это очередная провокация спартачей...
PITER_1
PITER_1 ответил 25процентный клоун
сегодня в 11:50
Не забывай Жулиано, которого вышвырнули будучи лучшим, Сантос вкурсе, и про Китай вкурсе и про вора в раздевалке и про бутырку и аэропорт
и про клоуна на сокере тоже
spartach n1
spartach n1
   2 / 699
сегодня в 11:50
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Garrincha58
   3 / 699
сегодня в 11:34
Остынь, лазурным слэнгом меня не сломить, воспитанникам говорю и корки хлеба не перепала
Казанский
Казанский ответил Garrincha58
   59 / 699
сегодня в 11:33
Из твоего тоже
galem72
galem72
   274 / 699
сегодня в 11:31
Блин, это самый топовый игрок Гамбурга. Будет жаль, если этот черныш перейдёт в невское. Так-то стоящий латераль для РПЛ. Как раз БЛ2 под стать российской лиге.
starche
starche
   175 / 699
сегодня в 11:31
Грамотная покупка.
galem72
galem72
   274 / 699
сегодня в 11:29
"...забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи..."

У него в БЛ2 за 33 игры 6 ассистов!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ПерекатиПоле
   3 / 699
сегодня в 11:25
Не забывай про 25 млн зарплаты Халку, так что он обошелся России где-то в 100 млн долл
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   3 / 699
сегодня в 11:10
Джек, ну даже не смешно, контракт Сантоса 30 млн евро, контракт Роши16, ладно, в два разатем более в арендах он частичку отбивает
112910415
112910415
   42 / 699
сегодня в 11:03
арийски - ориентированные лазуряне набрали в рот побольше воды ...
Бутсы
Бутсы
   300 / 699
сегодня в 11:02
Поля, которая катится. Ты чё там про 50-60 мультов кряхтишь? Вы пару лет назад 100 в одно то отдавали.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   35 / 699
сегодня в 11:01
Чёта 12 лямов маловато.
Давно пора бахнуть трансфером на 50-60 лямов вечнозелёных.
Помню какое тут полыхание от перехода Халка было, до сих пор приятно вспоминать. Хочется повторения.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   10 / 699
сегодня в 10:57
Ну ловкач, ну ловкач)) чтобы оправдать трансфер абсолютно темной лошадки во всех смыслах, притянул вполне удачные зимние трансферы(голы Азмуна в первые месяцы и голы Ракицкого со стандартов, поэтому удачные) и в очередной раз нам Рошу напомнил чей трансфер нам обошелся в трое дешевле Сантоса, который еще может стать Рошей))
Математика .1 класс.....
Педро Роша = 16 млн
Сантос = 12 млн
16 >12.....

....и Сантос не может стать Рошей ни при каких обстоятельствах....его берут в основу....продуманно и взвешенно....а не покупая "что то" вместо Луана....
Faustello
Faustello
   6 / 699
сегодня в 10:54
Это чё на НГ корпоратив так рано Санту заказали?
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Jeck Denielse
   39 / 699
сегодня в 10:53
Ну нет у Зенита таких возможностей как у Спартака.....)) Усиливать Крузейро Педро Рошами многомиллионными.....скупать влёгкую Понсе каких то с довеском ввиде вратаря ненужного.....продавать в Порту игрока единственного который в ворота попасть может....время понтов закончилось...теперь скромненько...точечно... Конечно Азмун,Ракицкий,Барриос,Сантос,Диас - ни в коей мере не идут в сравнение с вашими приобретениями....Зениту ещё лет 5-6 покупать игроков,чтоб хоть приблизиться по уровню Состава к Спартаку барселоноподобному....так незаслуженно находящемуся на 5-м месте в таблице.... Критика с вашей стороны на счёт трансферов - единственная критика заслуживающая внимания.... Потому как нет команды сильней точней и профессиональней в плане трансферов чем Спартак... Спасибо за критику.....
конечно нет таких возможностей))) есть возможности в одно ТО тратить 150+ млн на третьесортных аргов и скупать по пол ростова))) а потом отдавать две трети состава по арендам и платить им зарплату))) гении газпромовские,куда там всем до вас))))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   3 / 699
сегодня в 10:51
Ну ловкач, ну ловкач)) чтобы оправдать трансфер абсолютно темной лошадки во всех смыслах, притянул вполне удачные зимние трансферы(голы Азмуна в первые месяцы и голы Ракицкого со стандартов, поэтому удачные) и в очередной раз нам Рошу напомнил чей трансфер нам обошелся в трое дешевле Сантоса, который еще может стать Рошей))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   51 / 699
сегодня в 10:48
Бабло есть, а почему бы и не посорить... 😁
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   10 / 699
сегодня в 10:42
Быть лучшим в слабейшей команде это самое оно для питерцев, берите, будет под удар Дзюбе по три раза за матч выкатывать, а кстати с Кипром сколько таких пасов артемка загубил?))) Так что вам и нападающий Гамбурга нужен, чтобы вывел вас во вторую лигу германии
Ну нет у Зенита таких возможностей как у Спартака.....))

Усиливать Крузейро Педро Рошами многомиллионными.....скупать влёгкую Понсе каких то с довеском ввиде вратаря ненужного.....продавать в Порту игрока единственного который в ворота попасть может....время понтов закончилось...теперь скромненько...точечно...

Конечно Азмун,Ракицкий,Барриос,Сантос,Диас - ни в коей мере не идут в сравнение с вашими приобретениями....Зениту ещё лет 5-6 покупать игроков,чтоб хоть приблизиться по уровню Состава к Спартаку барселоноподобному....так незаслуженно находящемуся на 5-м месте в таблице....

Критика с вашей стороны на счёт трансферов - единственная критика заслуживающая внимания....
Потому как нет команды сильней точней и профессиональней в плане трансферов чем Спартак...
Спасибо за критику.....
shlomo
shlomo
   52 / 699
сегодня в 10:38
Деньги на ветер.....:(((
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   35 / 699
сегодня в 10:37
Не захотели покупать за 25 лямов, дождались вылета Гамбурга в пердив, купили за 12. Нормальная сделка и игрок толковый.
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