«Зенит» нашел замену Кришито. И парень хорош!

сегодня, 12:00

«Соккер.ру» нравится ставка чемпионов на футболистов, которых не успели перехватить в топ-5, но по классу все подходят для ведущих лиг.

Спортивный директор за работой

Тактика Рибалты определенно опирается на логику. Например, год назад «Гамбург» заломил цену в 25 млн евро – отказались. Сейчас сговорчивее – Дуглас в шаге от РПЛ , Также «Зенит» отступает, если понимает, что Акунья или Гримальдо получат приглашения из топ-5. Спортивный директор петербургского клуба напоминает, что работал на большие клубы – услышал тренера, который вместе с Дзюбой жаловался на состав.

Если сегодня объявят о подписании Дугласа Сантоса – причин для жалоб станет меньше. И вряд ли «Зенит» так просто стал бы чемпионом без Азмуна, Ракицкого и Барриоса. Причем в этом списке скорее две ставки тренерского штаба – Семак мог обсудить с Бердыевым возможности и форму Сердара по телефону или при личной встрече, а Тимощук связывался с Ракицким и стал человеком, который убедил Ярослава, что нужно выбирать деньги и «Зенит», а место в основе найдется, невзирая на конкурентов.

«Шахтер» не противился денежной сделке, ведь защитник в предыдущем клубе немало ошибался – запомните эту мысль, она нам еще пригодится. Зато Семак не сомневался, что в команде, которая потеряла Паредеса – Леандро не старался особо, но на автомате связывал игру, нужен человек с правильным первым пасом, как Ракицкий. Как знаете, и новички тренера, и новичок Рибалты – вряд ли не участвовал в сделке по Барриосу, принесли «золото».

Причем все органично вписались в игру не потому, что у «Зенита» уже была четкая структура, как видели в лучшие времена при Спаллетти, когда даже Данни и Широков с их фантазией были участниками оркестра, а скорее из-за возможностей новичков. Барриос принес цепкость, Азмун – игру в штрафной, Ракицкий – удары, пасы и футбольную чемпионскую наглость, которая была на весь состав у Анюкова, Ивановича и Дзюбы.

Промахом стала идея с Маркизио – очевидно, тоже креатура Рибалты. Но спортивный директор, похоже, может разделить ответственность с врачами, которые видели состояние здоровья свободного агента Клаудио, но махнули рукой: «Поставим на ноги, не переживайте». Плюс потери от приглашения модели минимизировали, вовремя расставшись с легендой «Ювентуса» за год до конца соглашения. Снова же – ничего личного, только бизнес, как в случае с продажей Паредеса в ПСЖ .

Очевидная проблемная позиция

Лунев может играть хорошо, Иванович и Ракицкий не идеально рубятся в защите, зато в их пользу говорят физика и опыт. Смольников лучше, чем Набиуллин на втором фланге, поэтому до подписания Дугласа у «Зенита» оставалась еще одна прошлогодняя проблема, которую по свежим следам решить не получилось. Речь, конечно, о левом защитнике – очевидной слабой позиции у «Зенита».

Жирков делал все, что мог, но он не может выходить на сложные поля и искусственные в частности. Также Юрий в силу возраста не пашет глубоко, хотя класс не обсуждается. Семак давно искал своего Айртона – основную ставку на левый фланг, которая призвана освежить бровку, где Дриусси и Дзюба – временные гости, не постоянные вингеры, ведь у них немного другие задачи и позиции.

А вот Дуглас Сантос – левый латераль. И вот теперь предлагаем вернуться к мысли о Ракицком. Не исключено, что Ярослав был лишним в «Шахтере», невзирая на весь опыт и заслуги – банально плохо играл в футбол. А в «Зените» получил стимул, новых напарников, не настолько сложную лигу для понимания, как мог себе представлять. В итоге опытный человек на новом месте очень помог ударами со штрафных и первыми пасами.

Поэтому и Дугласа Сантоса тоже вряд ли стоит оценивать по тому, что было на Олимпиаде аж три года назад – выиграл турнир, или даже в Бундеслиге 2 в составе «Гамбурга». Любой скаут смотрит на статистику, а в этом случае все очевидно круто. Дуглас – лучший левый защитник лиги, в которой провел 30 матчей в прошлом сезоне. 1 гол, 4 ассиста, всего 3 желтых карточки, что для контактного немецкого футбола – мелочи. 1.2 удара за игру, 2.6 передачи под удары за матч – все отлично.

Но, как и Ракицкий, как и Барриос или Азмун, который в «Рубине» смотрелся, как помните, не так ярко и однозначно, на новом месте в другой команде Дуглас заиграет иначе, с чистого листа. Тем более что на уровне Лиги чемпионов, где раньше не играл. Сантос начнет новую главу в карьере. Пока его путь с откатами, ведь после первой неудачной попытки заиграть в Европе отправился на родину. А зимой его из «Гамбурга» никто не забрал, так и рубился во второй лиге.

Латераль с отличными данными

У Кришито был класс, а у Дугаса Сантоса – навыки. Речь о парне с атакующим потенциалом, поскольку за «Гамбург» в прошлом сезоне играл не только слева в защите, но также несколько матчей в центре поля и разок – в качестве атакующего хавбека. А что важно не забывать, когда нахваливаете Дугласа за оборонительные показатели – по 3 отбора, по 1.6 перехвата и по 2.6 выноса за игру в среднем, так это о результатах его клуба.

«Гамбург» выступил неудачно – заняли четвертое место, уступили «Падерборну» и берлинскому «Юниону» - клубу, которому существовать помогали фанаты, скидываясь деньгами. А первое место в лиге занял «Кельн», еще один именитый клуб в чистилище, за который выступает по классу сильнейший левый бек Бундеслиги 2 и сборной Германии – Йохан Хектор, чьи показатели не лучше, чем у Дугласа Сантоса.

Впрочем, «Гамбург» отстал от двух основных конкурентов всего на один пункт, в каком-то смысле не повезло. А ожидаемый новичок «Зенита» - лучший игрок команды и один из лучших во всей лиге, независимо от позиции. Однако обратите внимание и на минусы бразильца. Хотя очевидно, что в защите Дуглас хорош – «Гамбург» пришел вторым по пропущенным, уступив только «Юниону», есть еще его привычка принимать небрежные решения.

В «Зените» у Жиркова и Набиуллина точность паса тоже всего 76 %, но этого мало – даже Смольников играет чище. С другой стороны, Эльмир и Юрий были очень слабо вовлечены в игру «Зенита» - через них проходило по 30-35 передач, тогда как через Смольникова – 41-42 за игру. В «Гамбурге» Дуглас Сантос стягивал на себя по 53 передачи за матч – а это уже показатель Ракицкого по вовлечению. Брак в таком случае объяснить проще, но что хорошо для «Зенита» – левый фланг должен ожить.

Можно даже найти ролевую модель для новичка, если сделать скидку на очевидную разницу в мастерстве. Дуглас Сантос предпочитает не играть дерзко, как Дани Алвес, а скорее использует стиль Кафу времен «Милана». Когда фокусы показывал реже, чем в «Роме», но тащил мяч вперед бровкой – правда, правой, не левой. От Айртона новичок «Зенита» отличается, а кто лучше – покажет сезон.

Футболист, который нужен всей РПЛ

В лиге было очень мало классных левых защитников и латералей. Когда сбавили Виталий Денисов и Дмитрий Комбаров, когда ушел Кришито, а Рамирес частенько оказывался на скамейке из-за лимита, то фактически образовалась пустота, которую в новом сезоне призваны заполнить в первую очередь бразильцы – Айртон и Дуглас Сантос. «Зенит» правильно сделал, что не тянул с подписанием новичка на левый фланг до начала чемпионата.

Цену нельзя назвать невероятной – 12 млн евро сразу и 2 бонусами, ведь Дуглас себя показал в Германии, пускай и во второй лиге, то есть о его существовании знали буквально все скауты клубов, для которых такие деньги – мелочь. Рибалта совершает трансферы за 10-15 млн евро, но все они под основу, ведь это сейчас Маркизио – герой мемом про кофейни и «Эрмитаж». Но если бы здоровье позволило выходить в основе – легко мог вписаться в игру и приносить пользу.

А здесь речь о молодом 25-летнем парне без хронических болячек – раз прошел медицинское обследование и отпахал в 35 матчах за «Гамбург» в прошлом сезоне в разных турнирах. Для олимпийского чемпиона переезд в «Зенит» - повышение. Для российского клуба – надежда, что нашелся человек, который сыграет слева не хуже, чем Кришито. Связка Ракицкого и Дугласа может быть интересной для начальной фазы атак, а как сыграют в защите – зависит от качества прессинга, свежести Барриоса и вратаря Лунева.

После подписания Дугласа у Семака возникает необходимость или забрать Антона Миранчука у «Локомотива» для «4-4-2», или подумать о схеме «4-3-1-2», где позицию условной «десятки» занимает Дриусси, форварды – Азмун и Дзюба, а два из трех хавбеков – российские. Это нужно, чтобы вписаться в действующий лимит в РПЛ , ведь в обороне – три иностранца, в опорной зоне – один, в атаке – два из трех. Но через год в плане выбора основы будет проще. Так что в планах тренера и Рибалты точно есть подписание сильного правого вингера.

А вот любой левый защитник за 10-15 млн евро, которого одобрили директор, тренерский штаб, аналитики и селекционеры, «Зениту» подходил. Называли разные фамилии – Лоди, Акунья, Гримальдо, даже Кудряшов, но по привычке поставили на человека, который по игре за «Гамбург» понравился и может добавить драйва, которого у Смольникова на втором фланге в последние годы меньше, чем у Марио Фернандеса. ЦСКА не отпустил бывшего бразильца в «Зенит», но после этого взяли действующего.

Дуглас Сантос – хороший футболист, а заиграет или нет – зависит от обстоятельств, адаптации и работы Семака. С внедрением зимой в основу Оздоева, Ракицкого, Барриоса и Азмуна тренер справился. Судя по тому, как Сантос играл за «Гамбург» - впишется без проблем, ведь он и цепкий, и атакующий одновременно. Хорошо играет с места, что в РПЛ , где соперники могут отдавать «Зениту» мяч и работать глубоко, пригодится. Семак получает к одному важному левше – Ракицкому, второго.

У Дугласа не обязательно хватит класса и опыта для однозначного успеха в Лиге чемпионов, но он работает намного оригинальнее, чем Набиуллин и Жирков в прошлом сезоне. Сантос не настолько безрассудный и техничный игрок, как бывают фланговые игроки из Бразилии, зато простота стиля и цепкость в защите – то, что нужно «Зениту» со дня прощания с Кришито.