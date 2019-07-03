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Фелиш будет играть в «Атлетико» под номером Гризманна

вчера, 23:31

Новобранец «Атлетико» Жоау Фелиш определился с игровым номером в новом клубе.

19-летний португалец будет выступать под 7-м номером, который ранее принадлежал Антуану Гризманну. Напомним, француз покинул «матрасников» по окончании сезона.

Фелиш стал самым дорогим португальским футболистом в истории. Трансфер форварда обошелся «Атлетико» в 126 млн евро. 

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
   121 / 692
сегодня в 00:20
Удачи ему в Атлетико Мадрид!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Begemott
   2 / 692
вчера в 23:52
Кому? зениту? да пусть не матрасы, а Порту с Зе полную ахапку хаму аэропортному положит
Begemott
Begemott
   196 / 692
вчера в 23:43
Удачи!
Ice van Reed
Ice van Reed
   216 / 692
вчера в 23:41
Фелткс и Фклиш пишутся по разному, хотя после Марсиаля ничем не удивлен!!!
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