Фелиш будет играть в «Атлетико» под номером Гризманна

Новобранец «Атлетико» Жоау Фелиш определился с игровым номером в новом клубе.
19-летний португалец будет выступать под 7-м номером, который ранее принадлежал Антуану Гризманну. Напомним, француз покинул «матрасников» по окончании сезона.
Y con el número 7⃣...— Atlético de Madrid (@Atleti) 3 июля 2019 г.
🏧 ¡¡¡@joaofelix70!!! 🔝
👉 https://t.co/4XWNdZ4LpB 👈#AúpaAtleti #PuroTalento #BienvenidoJoãoFélix pic.twitter.com/RV7ACGmt3q
Фелиш стал самым дорогим португальским футболистом в истории. Трансфер форварда обошелся «Атлетико» в 126 млн евро.