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«Зенит» в «твиттере» анонсировал важные клубные новости

сегодня, 11:22

«Зенит» в своем «твиттере» сообщил, что сегодня клуб объявит о каких-то значительных новостях.

Сегодня будут важные сообщения, следите за обновлениями!

Сообщалось, что клуб близок к подписанию защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса

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Ник Уволен
Ник Уволен
   377 / 695
сегодня в 11:57
Страсти накаляются. Зимой провернули шикарные трансферы. Надо и сейчас сработать не хуже.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил FILL3286
   32 / 695
сегодня в 11:43
Паредаса,молло,гойло,забалотного? Верим,ждем,надеемся((( Хоть бы все получилось(( Дайте физруку поработать))) ПАРЕДАСА ПАРЕДАСА ПАРЕДАСА ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
Этот хрюн поломался, несите нового.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
   221 / 695
сегодня в 11:42
Будут нехорошие сюрпризы для тарасовки ))))
дурман
дурман
   168 / 695
сегодня в 11:36
100% Молло возвращается, после продажи "Начальника Инстаграмма" нужно усиление
FILL3286
FILL3286 ответил Литейный 4
   20 / 695
сегодня в 11:30
Ждёмс!!!. Гыгыгы
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 695
    сегодня в 11:26
    Ждёмс!!!. Гыгыгы
    Морозовский
    Морозовский
       9 / 695
    сегодня в 11:26
    Ждём новостей с лохотрона "Зенита"!
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