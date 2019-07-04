«Зенит» в «твиттере» анонсировал важные клубные новости

«Зенит» в своем «твиттере» сообщил, что сегодня клуб объявит о каких-то значительных новостях.
Сегодня будут важные сообщения, следите за обновлениями!
Сообщалось, что клуб близок к подписанию защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса.
«Зенит» в своем «твиттере» сообщил, что сегодня клуб объявит о каких-то значительных новостях.
Сегодня будут важные сообщения, следите за обновлениями!
Сообщалось, что клуб близок к подписанию защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса.
Верим,ждем,надеемся(((
Хоть бы все получилось((
Дайте физруку поработать)))
ПАРЕДАСА ПАРЕДАСА ПАРЕДАСА
ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
Верим,ждем,надеемся(((
Хоть бы все получилось((
Дайте физруку поработать)))
ПАРЕДАСА ПАРЕДАСА ПАРЕДАСА
ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ