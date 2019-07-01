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Глушаков выбрал игровой номер в «Ахмате»

сегодня, 14:17

Новобранец «Ахмата» Денис Глушаков выбрал игровой номер для участия в РПЛ и Кубке России в грядущем сезоне.

32-летний футболист будет выступать под 88-м номером. Грозненский клуб заключил с хавбеком контракт по схеме «1+1».

Глушаков выбрал игровой номер в «Ахмате»

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   96 / 673
сегодня в 17:00
Кто бы сомневался! 88 номер) Пропитое лицо у парильщика:)
MACBARTON
MACBARTON
сегодня в 16:49
14/88 тонкий троллинг от глушака,чисто по спартаковский ГЫГЫГЫ
Владимир Николаевич
Владимир Николаевич
   468 / 673
сегодня в 16:13
69 СЕКСИ ЛУЧШЕ
дурман
дурман
   204 / 673
сегодня в 15:39
Как много этого недофутболиста на сайте
Багров-брат
Багров-брат ответил 25процентный клоун
   117 / 673
сегодня в 15:37
Посмотрим,может и в сборную вернется
Иронизируешь?...)))
cska plus
cska plus
   3 / 673
сегодня в 15:14
Надо было три шестёрки дать ему.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 673
сегодня в 15:05
Посмотрим,может и в сборную вернется
Морозовский
Морозовский
   16 / 673
сегодня в 15:03
Полоски на робе должны быть шарового цвета.
particular
particular
   14 / 673
сегодня в 14:57
Выбирает, - значит диктует и доминирует..:))
Заверения и лезгинка уже были, а остальное проявится, чуть позже..:))
Доминатору будет скучно без движухи..:))
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   444 / 673
сегодня в 14:56
Болельщики у нас с гнильцой...
Любой конь за пятихатку тоже скажет Ахмат сила...
Байкал-38
Байкал-38
   30 / 673
сегодня в 14:52
666 вот истинный номер иуды!
Faustello
Faustello
   8 / 673
сегодня в 14:46
Ждём отпуска рыжей бородёнки ))
311
311
   22 / 673
сегодня в 14:39
Изделие №88?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Bavaria_N
   6 / 673
сегодня в 14:28
его уже заставили сказать ахмат сила или нет
Зачем заставлять, слушай, Глушаков за деньги маму продаст, не то, что "Ахмат-сила" скажет)
drug01
drug01
   63 / 673
сегодня в 14:27
Молодец теперь две 8....
ermak6848
ermak6848
   205 / 673
сегодня в 14:27
в этом номере просматривается 8 голов и 8 голевых передач...
(" ясновидящий " на диване "эксперт" )
ДСА
ДСА
   125 / 673
сегодня в 14:24
66 надо было брать.
CSKA2012
CSKA2012
   164 / 673
сегодня в 14:20
Денис попал конечно)
Bavaria_N
Bavaria_N
   435 / 673
сегодня в 14:18
его уже заставили сказать ахмат сила или нет
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