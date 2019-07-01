Глушаков выбрал игровой номер в «Ахмате»

Новобранец «Ахмата» Денис Глушаков выбрал игровой номер для участия в РПЛ и Кубке России в грядущем сезоне.
32-летний футболист будет выступать под 88-м номером. Грозненский клуб заключил с хавбеком контракт по схеме «1+1».
Новобранец «Ахмата» Денис Глушаков выбрал игровой номер для участия в РПЛ и Кубке России в грядущем сезоне.
32-летний футболист будет выступать под 88-м номером. Грозненский клуб заключил с хавбеком контракт по схеме «1+1».
Заверения и лезгинка уже были, а остальное проявится, чуть позже..:))
Доминатору будет скучно без движухи..:))
Заверения и лезгинка уже были, а остальное проявится, чуть позже..:))
Доминатору будет скучно без движухи..:))
Любой конь за пятихатку тоже скажет Ахмат сила...
Любой конь за пятихатку тоже скажет Ахмат сила...
(" ясновидящий " на диване "эксперт" )
(" ясновидящий " на диване "эксперт" )