Гурбанов: «Карабах» приобрел колоссальный опыт"

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов дал комментарий после матча с «Интером» в 6-м туре Лиги Европы (0:0).
- Выступление на групповом этапе еврокубка пошло нам на пользу, стало колоссальным опытом. Теперь ребята знают, что можно играть и против больших клубов. Нужно просто правильно действовать. Любую команду можно победить. Мы играли в сильной группе и, считаю, справились достойно. В следующий раз, дай Бог, проявим себя еще лучше. Очень жаль, что расстроили болельщиков, но так уж получилось.