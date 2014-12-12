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Гурбанов: «Карабах» приобрел колоссальный опыт"

12 декабря 2014, 01:41
 Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов дал комментарий после матча с «Интером» в 6-м туре Лиги Европы (0:0).
 
- Выступление на групповом этапе еврокубка пошло нам на пользу, стало колоссальным опытом. Теперь ребята знают, что можно играть и против больших клубов. Нужно просто правильно действовать. Любую команду можно победить. Мы играли в сильной группе и, считаю, справились достойно. В следующий раз, дай Бог, проявим себя еще лучше. Очень жаль, что расстроили болельщиков, но так уж получилось.
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