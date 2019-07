Экс-защитник «Эвертона» Ягелка перешёл в «Шеффилд Юнайтед»

Бывший защитник «Эвертона» на правах свободного агента перешёл в «Шеффилд Юнайтед». Контракт 36-летнего англичанина с «клинками» рассчитан на один год.

Стоит отметить, что Ягелка является воспитанником «Шеффилд Юнайтед», за который он выступал с 1999 по 2007 год.

Напомним, ранее «Шеффилд» объявил о рекордном трансфере в истории клуба.

What a feeling to get the opportunity to wear the Red and White stripes again at Bramall Lane #SUFC #Blades 🔴⚪⚫ pic.twitter.com/Z91k7u7GET