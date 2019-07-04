«Атлетико» перестраивается и бьет рекорды

сегодня, 10:00

Одну из наиболее консервативных команд Европы ждет обновление. «Соккер.ру» интересно, как будет выглядеть «Атлетико» в следующем сезоне.

На фоне многообразия слухов и обсуждений того, как изменится «Барселона» и кем усилится «Реал», немного в тени остаются дела вокруг «Атлетико». «Матрасники» по традиции где-то поодаль держатся, но при этом именно они ведут сейчас наиболее интенсивную трансферную кампанию и вовсю обновляют состав, причем демонстрируя готовность тратить на уровне рекордных сумм.

«Атлетико», несмотря на свои периодические успехи в чемпионате Испании и еврокубках, а мы тут успехами будем называть не только победы, но и в принципе очень хорошие результаты, высокие позиции, все еще воспринимается футболистами, потенциальными новичками не на уровне безусловного топ-клуба. Любой игрок, имея среди альтернатив «Атлетико» и, например, «Реал», выберет скорее второй вариант, потому что имя и статус, несмотря на вроде как кризис.

Поэтому «Атлетико» приходится проявлять трансферную сноровку, чтобы в этих условиях держаться достойно и не побираться, а усиливаться очень качественными исполнителями. Порой приходится брать деньгами в качестве последнего решающего аргумента. Так получилось с полузащитником из «Бенфики» Жоау Фелишем.

За 19-летнего португальца «матрасники» выложили 120 миллионов евро и еще шесть миллионов потратят на дополнительные расходы. Это рекордная сумма, заплаченная когда-либо «Атлетико». Так и «матрасники» шагнули в новую для себя эру, где уже обитают клубы, которые спокойно готовы платить больше 100 миллионов евро за новичка. Причем речь ведь не о состоявшейся звезде, которая гарантированно принесет результат, а о 19-летнем парне, который блистать-то по-настоящему не начал.

Поэтому тут даже можно говорить о новой эре, в которой такие суммы платятся уже не за стопроцентных звезд, а лишь за потенциал. Если Фелиш не раскроется в «Атлетико», то это будет колоссальный финансовый просчет и огромная ошибка. А в 19 лет ты не можешь ничего обещать, по крайней мере настолько убедительно, чтобы за тебя платили 120 миллионов евро, не боясь потерять эти деньги.

Ведь если Фелиш провалится или не оправдает надежд как минимум, то перепродать это добро никому не удастся за такие деньжищи. Придется носиться с этим чемоданом. «Атлетико» вдвойне рискует еще и потому, что Фелиш – это, по сути, замена Антуану Гризманну. Он даже номер француза в команде возьмет. То есть в клубе этого не скрывают, они сразу приобрели себе будущую главную звезду, как считают.

Настолько уверены, что Фелиш выстрелит сразу же? Или готовы пожертвовать предстоящим сезоном для перестройки? Но тогда интересна судьба Диего Симеоне. Получается, ему сейчас нужно браться за новую команду под именем старой, учить ее всему, что было отточено в «Атлетико» ранее.

Но это все – на фоне слухов о том, что Симеоне все-таки уйдет в ближайшие годы, если не в следующем. Его давно манит «Интер», есть и другие претенденты на доказавшего свою состоятельность тренера. Может статься так, что Симеоне бросит обновленный проект «Атлетико» на полпути, особенно если что-то не будет получаться сразу.

А этого исключать нельзя. Поскольку замена Гризманна на Фелиша – не единственная фундаментальная у «матрасников». Еще же состав команды покинул столп обороны Диего Годин, который как бы опережая мысли Симеоне отправился в «Интер» свободным агентом. Да, «Атлетико» вырастил рядом с ним достойного сменщика в лице Хосе Хименеса, но на качестве взаимодействия в обороне это скажется.

Хотя «матрасники» сразу же и Годину замену нашли, приобретя Фелипе из «Порту». Вообще, португальский рынок «Атлетико» осваивает очень хорошо. Еще со времен Радамеля Фалькао, если не раньше. Это помогает мадридцам сразу в нескольких аспектах. У них наработаны связи, они хорошо ориентируются на португальском рынке.

Они могут там действовать на опережение по сравнению с другими топ-клубами, которые тоже хотели бы потенциально поживиться на богатом талантами рынке Португалии. А бороться на просторах других стран за топовых игроков «Атлетико» не очень удобно, он там не будет фаворитом.

Здесь же он может быть проверенным надежным трамплином из чемпионата Португалии в топовый клуб. Он и сам-то на такое звание претендует, но можно шагнуть и дальше, открыв для себя большую Европу. По такому же пути отправился из того же «Порту» Эктор Эррера, которым также интересовались иные клубы.

Пока они интересовались, «Атлетико» подписал. Этот трансфер был необходим в контексте ухода в «Манчестер Сити» Родри. То есть тоже точечная замена. Особняком стоит подписание из «Реала» Маркоса Льоренте. Раскрыться в составе «сливочных» ему особо шансов не дали, теперь «Атлетико» попробует это сделать. Но для консервативной команды, в которой многое зависит от слаженности, взаимодействия, выучки и дисциплины, это слишком большие перемены.

Симеоне придется очень потрудиться, чтобы эта команда, без Година, Родри и Гризманна, но с Фелишем, Фелипе и Эррерой, показывала фирменный футбол. Либо же переучиваться придется самому тренеру, чтобы поставить какой-то другой стиль. И тогда Симеоне раскроется с новой стороны, поскольку пока у всех есть вполне конкретное представление о манере работы Диего и способе игры его команды.