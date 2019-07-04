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Буффон вернулся в «Ювентус»

сегодня, 17:30

Голкипер Джанлуиджи Буффон, как и ожидалось, вновь стал игроком «Ювентуса».

41-летний футболист подписал контракт до 30 июня 2020 года. Вратарь перешел в туринский клуб на правах свободного агента. Минувший сезон он провел в ПСЖ.

Буффон вернулся в «Ювентус»

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Все комментарии
spartach091
spartach091
   40 / 696
сегодня в 18:25
Не понял этих движении от Джиджи....

Лодку дёгтя он подкинул сам де себе
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
   446 / 696
сегодня в 18:23
вернулся, а стыдно за зенит как всегда!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   335 / 696
сегодня в 18:20
Хорошо отношусь к буффону) но это позорище!
Че уходил тогда?
ceret
ceret
   579 / 696
сегодня в 18:17
Надеюсь,он выиграет лч
Tott_Hot
Tott_Hot
   117 / 696
сегодня в 18:17
зря уходил, карму подпортил
112910315
112910315 ответил RMUKMU
   190 / 696
сегодня в 18:15
Завалил конец карьеры Буффон. Истерика в 1/4 ЛЧ и последующие метания не позволят сказать, что он ушёл красиво и вовремя. Если хочется побить рекорд Мальдини, но зачем было гнаться за деньгами и чем-то ещё мифическим в Париже! Печально это видеть.
Вряд ли он погнался за деньгами.

За победой в ЛЧ он погнался, но просчитался. Имхо
.
Переоценил возможности ПСЖ во главе с Неймаром, Мбаппе, Кавани, как и многие другие переоценили.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   274 / 696
сегодня в 18:14
некоторые не знают когда вовремя нужно остановиться)) но Буффон легендище. Ему многое простительно. Вэлком Джиджи!) годик попылит вторым номером)
112910315
112910315 ответил Roger Young
   190 / 696
сегодня в 18:03
господи, сколько можно? Лучше бы к 41 году Буффон обзавелся уважением и завершил карьеру вовремя
Уважения у Буффона дай Бог каждому!
Но своим уходом и возвратом немного начудил.
dimagas1
dimagas1 ответил ДСА
   104 / 696
сегодня в 18:01
Пора выигрывать Лигу Чемпионов.
В ФИФА 19 он думаю пару раз брал ЛЧ)))Может даже еще пару ЧМ и ЧЕ)))
Captain Paolo
Captain Paolo
   599 / 696
сегодня в 18:01
Может и побьёт рекорд Мальдини, но таким как Паоло не станет.
Конь 666
Конь 666
   199 / 696
сегодня в 18:00
Берите с Роналду ЛЧ и заканчивай карьеру!
ДСА
ДСА
   184 / 696
сегодня в 17:51
Пора выигрывать Лигу Чемпионов.
RMUKMU
RMUKMU
   99 / 696
сегодня в 17:51
Завалил конец карьеры Буффон.
Истерика в 1/4 ЛЧ и последующие метания не позволят сказать, что он ушёл красиво и вовремя. Если хочется побить рекорд Мальдини, но зачем было гнаться за деньгами и чем-то ещё мифическим в Париже!
Печально это видеть.
Брулин
Брулин
   215 / 696
сегодня в 17:50
Давайте будем честны ДжиДжи давно всем все доказал
nedved10
nedved10
   238 / 696
сегодня в 17:50
Отлично нужно завершить карьеру дома а не в мешке.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   160 / 696
сегодня в 17:47
Легенда.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
   165 / 696
сегодня в 17:47
Буффонище вернулся. Уря.
амурец
амурец
   50 / 696
сегодня в 17:44
понятно что пришёл уже не играть, а работать в структуре клуба, как от вратаря от него толку немного, а вот как руководитель или наставник Буффон потянет
League1
League1
   47 / 696
сегодня в 17:43
На покой уже пора. Пора дать дорогу молодым. Им тоже деньги нужны.
Artemon9
Artemon9 ответил Roger Young
   621 / 696
сегодня в 17:42
господи, сколько можно? Лучше бы к 41 году Буффон обзавелся уважением и завершил карьеру вовремя
Лучше бы ты не писал здесь ерунду, и был бы более уважаемым
dimagas1
dimagas1
   104 / 696
сегодня в 17:41
Не умеет человек уйти,смазал конец карьеры этим ПэСэЖэ.
FILL3286
FILL3286
   18 / 696
сегодня в 17:41
No problem
No problem
   57 / 696
сегодня в 17:39
Всем понятно,человека подтянули чтоб в дальнейшем занял кресло в руководстве.
Удачи динозавру).
STVA 1
STVA 1
   31 / 696
сегодня в 17:39
Пришел , закончить .
Left Boy
Left Boy
   129 / 696
сегодня в 17:39
Удачи, Джи. Пора взять ЛЧ!
Zimmer
Zimmer
   442 / 696
сегодня в 17:36
По другому и не должно было быть.
JY_918
JY_918
   287 / 696
сегодня в 17:35
Уходил, чтобы вернуться)
Gelious
Gelious
   67 / 696
сегодня в 17:34
Такой человек одним своим присутствием уже пользу может принести. Хорошее решение для всех.
Roger Young
Roger Young
   76 / 696
сегодня в 17:33
господи, сколько можно?

Лучше бы к 41 году Буффон обзавелся уважением и завершил карьеру вовремя
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