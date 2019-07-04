Буффон вернулся в «Ювентус»

Голкипер Джанлуиджи Буффон, как и ожидалось, вновь стал игроком «Ювентуса».
41-летний футболист подписал контракт до 30 июня 2020 года. Вратарь перешел в туринский клуб на правах свободного агента. Минувший сезон он провел в ПСЖ.
Голкипер Джанлуиджи Буффон, как и ожидалось, вновь стал игроком «Ювентуса».
41-летний футболист подписал контракт до 30 июня 2020 года. Вратарь перешел в туринский клуб на правах свободного агента. Минувший сезон он провел в ПСЖ.
Лодку дёгтя он подкинул сам де себе
Лодку дёгтя он подкинул сам де себе
Че уходил тогда?
Че уходил тогда?
За победой в ЛЧ он погнался, но просчитался. Имхо
.
Переоценил возможности ПСЖ во главе с Неймаром, Мбаппе, Кавани, как и многие другие переоценили.
За победой в ЛЧ он погнался, но просчитался. Имхо
.
Переоценил возможности ПСЖ во главе с Неймаром, Мбаппе, Кавани, как и многие другие переоценили.
Но своим уходом и возвратом немного начудил.
Но своим уходом и возвратом немного начудил.
Истерика в 1/4 ЛЧ и последующие метания не позволят сказать, что он ушёл красиво и вовремя. Если хочется побить рекорд Мальдини, но зачем было гнаться за деньгами и чем-то ещё мифическим в Париже!
Печально это видеть.
Истерика в 1/4 ЛЧ и последующие метания не позволят сказать, что он ушёл красиво и вовремя. Если хочется побить рекорд Мальдини, но зачем было гнаться за деньгами и чем-то ещё мифическим в Париже!
Печально это видеть.
примут назад свою легенду в проект?????
примут назад свою легенду в проект?????
Удачи динозавру).
Удачи динозавру).
Лучше бы к 41 году Буффон обзавелся уважением и завершил карьеру вовремя
Лучше бы к 41 году Буффон обзавелся уважением и завершил карьеру вовремя