Каземиро: «Неймар – лучший в Бразилии. С ним нам было бы проще»

Полузащитник «Реала» и сборной Бразилии Каземиро в преддверии финала Кубка Америки против Перу высказался о своём соотечественнике Неймаре, который пропускает турнир из-за травмы.

Класс Неймара неоспорим. Нужно сказать, что это лучший футболист в Бразилии.

Говорю вам, если этот парень в порядке, его практически невозможно остановить. Это игрок высочайшего уровня, который видели уже все и который он демонстрировал в сборной.

Но, конечно, у нас есть и другие отличные игроки. Если бы Неймар был здесь, нам было бы проще, это очень бы нам помогло, но его с нами нет, и мы должны справиться с его отсутствием.

Мы создали стиль, который отличается от других, но если бы Неймар был здесь, было бы намного лучше.