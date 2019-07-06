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Каземиро: «Неймар – лучший в Бразилии. С ним нам было бы проще»

сегодня, 06:21
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия-:-Логотип футбольный клуб ПеруПеруЗавтра в 23:00 Не начался

Полузащитник «Реала» и сборной Бразилии Каземиро в преддверии финала Кубка Америки против Перу высказался о своём соотечественнике Неймаре, который пропускает турнир из-за травмы.

Класс Неймара неоспорим. Нужно сказать, что это лучший футболист в Бразилии.

Говорю вам, если этот парень в порядке, его практически невозможно остановить. Это игрок высочайшего уровня, который видели уже все и который он демонстрировал в сборной.

Но, конечно, у нас есть и другие отличные игроки. Если бы Неймар был здесь, нам было бы проще, это очень бы нам помогло, но его с нами нет, и мы должны справиться с его отсутствием.

Мы создали стиль, который отличается от других, но если бы Неймар был здесь, было бы намного лучше.

Вчера стали известны имена арбитров, которые обслужат решающий матч Кубка Америки.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   51 / 702
сегодня в 06:39
Если партнёр говорит проще, наверное так и есть на самом деле.
cevin cigan
cevin cigan
   72 / 702
сегодня в 06:35
Здесь и сейчас в сборной лучший Дани Алвеш(хоть и бывший барсук)
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