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Лэмпард: «Я хочу рискнуть и верю в себя»

сегодня, 09:59

Новый главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард признался, что он давно пообещал себе воспользоваться возможностью возглавить лондонский клуб, если таковая появится.

Возможно, это риск, но я достаточно смелый. При всём уважении к «Дерби», это фантастический клуб, я был амбициозен как игрок и хотел работать на высочайшем уровне в качестве тренера.

Учитывая мою связь с «Челси», очевидно, что это тот клуб, который я хотел возглавить. Всё очень просто. С первой же минуты, когда я начал работать тренером, я понял, что если мне посчастливиться получить такое предложение, я рискну и займу должность в «Челси».

Я хочу рискнуть. Я верю в себя. Постараюсь быть лучшим тренером, которым только смогу.

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заDOOMчивый
заDOOMчивый
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сегодня в 10:05
успехов тебе,уже в роли тренера. Хотя конечно поспешили тебя подписывать,надо было опыта набраться.
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