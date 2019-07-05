Лэмпард: «Я хочу рискнуть и верю в себя»

Новый главный тренер «Челси» признался, что он давно пообещал себе воспользоваться возможностью возглавить лондонский клуб, если таковая появится.

Возможно, это риск, но я достаточно смелый. При всём уважении к «Дерби», это фантастический клуб, я был амбициозен как игрок и хотел работать на высочайшем уровне в качестве тренера.

Учитывая мою связь с «Челси», очевидно, что это тот клуб, который я хотел возглавить. Всё очень просто. С первой же минуты, когда я начал работать тренером, я понял, что если мне посчастливиться получить такое предложение, я рискну и займу должность в «Челси».

Я хочу рискнуть. Я верю в себя. Постараюсь быть лучшим тренером, которым только смогу.