Каземиро: «Бразилии не нужно ничего менять. Надо играть в свой футбол»

Полузащитник «Реала» и сборной Бразилии Каземиро в преддверии финала Кубка Америки против Перу высказал мнение об игре «пентакампеоне».

Нужно понимать, когда надо потерпеть, когда идти в атаку, а когда сесть в оборону.

Прежде всего, мы выстраиваем максимально надёжную игру в обороне. И когда я говорю о надёжной обороне, то подразумеваю не только защитников, над этим работает каждый.

Нам не нужно ничего менять. И это касается не только последних матчей, но и того, что мы делаем последние два-три года.

Мы добились хорошего процента побед, у нас мало поражений. Нам не нужно придумывать что-то новое. Мы должны играть в свой футбол. Знаем, что у соперника отличная команда, но нам надо играть в свою игру.