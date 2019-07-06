ГлавнаяНовости

Каземиро: «Бразилии не нужно ничего менять. Надо играть в свой футбол»

сегодня, 07:50
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия-:-Логотип футбольный клуб ПеруПеруЗавтра в 23:00 Не начался

Полузащитник «Реала» и сборной Бразилии Каземиро в преддверии финала Кубка Америки против Перу высказал мнение об игре «пентакампеоне».

Нужно понимать, когда надо потерпеть, когда идти в атаку, а когда сесть в оборону.

Прежде всего, мы выстраиваем максимально надёжную игру в обороне. И когда я говорю о надёжной обороне, то подразумеваю не только защитников, над этим работает каждый.

Нам не нужно ничего менять. И это касается не только последних матчей, но и того, что мы делаем последние два-три года.

Мы добились хорошего процента побед, у нас мало поражений. Нам не нужно придумывать что-то новое. Мы должны играть в свой футбол. Знаем, что у соперника отличная команда, но нам надо играть в свою игру.

Вчера Бразильская конфедерация футбола опровергла информацию об уходе Тите с поста главного тренера сборной по окончании турнира.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Каземиро: «Неймар – лучший в Бразилии. С ним нам было бы проще»
Сегодня, 06:21 Комментарии6
Президент «Лилля»: «„Ливерпуль“ заинтересован в услугах Пепе»
Вчера, 23:35 Комментарии3
Агирре: «Салах может выиграть „Золотой мяч“»
Вчера, 19:28 Комментарии19
Зе Луиш: «Переход в „Порту“ - это мечта, ставшая реальностью»
Вчера, 16:46 Комментарии25
Лэмпард: «Я хочу рискнуть и верю в себя»
Вчера, 09:59 Комментарии4
Рафинья: «Надеюсь, Неймар и Гризманн перейдут в „Барселону“»
Вчера, 07:49 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Columb
Columb
   368 / 703
сегодня в 07:59
Общие фразы.
drug01
drug01
   77 / 703
сегодня в 07:51
Надо побеждать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100