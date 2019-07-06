Ривалдо: «Неймар и Гризманн могли бы войти в фантастическую атаку „Барсы“»

Известный в прошлом бразильский футболист Ривалдо считает, что «Барселоне» необходимо купить нападающего ПСЖ Неймара и форварда «Атлетико» , чтобы таким образом сформировать фантастическую четверку в нападении.

Атака Месси-Суарес-Неймар-Гризманн была бы просто фантастической. Я думаю, их возможно разместить на поле всех вместе, это лишь вопрос хорошо продуманной игровой схемы. Я не вижу проблемы в том, чтобы выпустить эту фантастическую четверку одновременно.

Как правило, «Барселона» владеет мячом в течение 75 % игрового времени. Учитывая, что каталонцы в основном атакуют, наличие этих футболистов в линии нападения было бы сенсационным.