Ривалдо: «Неймар и Гризманн могли бы войти в фантастическую атаку „Барсы“»

Известный в прошлом бразильский футболист Ривалдо считает, что «Барселоне» необходимо купить нападающего ПСЖ Неймара и форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, чтобы таким образом сформировать фантастическую четверку в нападении.
Атака Месси-Суарес-Неймар-Гризманн была бы просто фантастической. Я думаю, их возможно разместить на поле всех вместе, это лишь вопрос хорошо продуманной игровой схемы. Я не вижу проблемы в том, чтобы выпустить эту фантастическую четверку одновременно.
Как правило, «Барселона» владеет мячом в течение 75 % игрового времени. Учитывая, что каталонцы в основном атакуют, наличие этих футболистов в линии нападения было бы сенсационным.
Накануне «Атлетико» выступил с официальным обращением по поводу «Барселоны» и Гризманна, в котором раскритиковал каталонский клуб.