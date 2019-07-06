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Ривалдо: «Неймар и Гризманн могли бы войти в фантастическую атаку „Барсы“»

сегодня, 17:21

Известный в прошлом бразильский футболист Ривалдо считает, что «Барселоне» необходимо купить нападающего ПСЖ Неймара и форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, чтобы таким образом сформировать фантастическую четверку в нападении.

Атака Месси-Суарес-Неймар-Гризманн была бы просто фантастической. Я думаю, их возможно разместить на поле всех вместе, это лишь вопрос хорошо продуманной игровой схемы. Я не вижу проблемы в том, чтобы выпустить эту фантастическую четверку одновременно. 

Как правило, «Барселона» владеет мячом в течение 75 % игрового времени. Учитывая, что каталонцы в основном атакуют, наличие этих футболистов в линии нападения было бы сенсационным.

Накануне «Атлетико» выступил с официальным обращением по поводу «Барселоны» и Гризманна, в котором раскритиковал каталонский клуб. 

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Все комментарии
allemz
allemz
   54 / 710
сегодня в 17:27
Тень Месси велика.
neomessi
neomessi
   455 / 710
сегодня в 17:22
А давайте всех напом купим и гуд
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