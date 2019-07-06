Лофтус-Чик рассчитывает остаться в «Челси» на долгие годы

Полузащитник поделился впечатлениями от заключения нового долгосрочного контракта с «Челси».

Я очень рад, что останусь здесь еще на пять лет. Я вырос, играя в этом клубе, и, надеюсь, продолжу выступать за «Челси» еще много лет.

Когда я вспоминаю прошлое и осознаю, что тяжелый труд окупился, ощущаю прекрасное чувство. Это заставляет меня работать еще усерднее, чтобы в будущем достигнуть большего.

Надеюсь выиграть много трофеев с командой. Я продолжу работать и постараюсь делать всё от меня зависящее, чтобы быть ключевым игроком «Челси».