Бартомеу развеял популярный миф о Месси

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу опроверг предположения о том, что нападающий попросил вернуть в каталонский клуб форварда ПСЖ Неймара.

Я знаю, что Неймар хочет покинуть ПСЖ , я читал об этом в СМИ .

Однако я хочу покончить с мифом о том, что Месси просит клуб подписать определенных игроков. Это не соответствует действительности.

Он лишь хочет, чтобы команда была конкурентоспособной. Все остальные решения принимаются тренером.