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Бартомеу развеял популярный миф о Месси

сегодня, 16:12

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу опроверг предположения о том, что нападающий Лионель Месси попросил вернуть в каталонский клуб форварда ПСЖ Неймара

Я знаю, что Неймар хочет покинуть ПСЖ, я читал об этом в СМИ.

Однако я хочу покончить с мифом о том, что Месси просит клуб подписать определенных игроков. Это не соответствует действительности. 

Он лишь хочет, чтобы команда была конкурентоспособной. Все остальные решения принимаются тренером. 

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BenderBender
BenderBender
   415 / 710
сегодня в 17:21
Сказал - не значит, развеял. Вы же там все лгуны и симулянты.
Эллочка
Эллочка
   87 / 710
сегодня в 17:10
юзер jobss дизлайкает нищадно из под тишка походу правду не любит или за спартак болеет просто
Эллочка
Эллочка ответил a3r3v3
   87 / 710
сегодня в 17:04
А о том ,что Месси правит Барсой? Или этот не миф?)
только сотрудник Ekkimukk владеет высоко вероятными источниками
Вячеслав Остапенко 1
Вячеслав Остапенко 1
   306 / 710
сегодня в 17:03
Если бы и попросил что тут такого
a3r3v3
a3r3v3
   244 / 710
сегодня в 16:59
А о том ,что Месси правит Барсой? Или этот не миф?)
Эллочка
Эллочка ответил Ekkimukk
   87 / 710
сегодня в 16:51
Есть высокая вероятность, что сказать об этом попросил Бартомеу сам Месси, чтобы все думали иначе.
тебе поклоники кристины плюсанули посмотри внимательно професионал
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо ответил Incredulous
сегодня в 16:51
Вот это авторитет
Эллочка
Эллочка ответил Ekkimukk
   87 / 710
сегодня в 16:47
Нет, я не являюсь админом, однако состою в штате сотрудников сайта. Ну что за глупости? Человек не может иметь собственное мнение, взгляды и предпочтения? Я абсолютно равнодушно отношусь к Месси, как и ко всем остальным футболистам. Нет причин приписывать мне (как и другим сотрудникам) предвзятое отношение к кому-либо, это безосновательно.
    311
    311
       38 / 710
    сегодня в 16:46
    Не попросил, так как ложка во рту мешает!)
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       164 / 710
    сегодня в 16:45
      Incredulous
      Incredulous
         80 / 710
      сегодня в 16:36
      Лучше бы он вообще ничего не говорил. Этим высказыванием он лишь подтвердил, что даже президент Барселоны прогинается под гнома.
      Ekkimukk
      Ekkimukk ответил Эллочка
         354 / 710
      сегодня в 16:25
      так ты админ? не хорошо будучи админом высказывать свое мнение за это вас народ не любит этим ты показал свою предвзятость и ненависть к гному
      Нет, я не являюсь админом, однако состою в штате сотрудников сайта.
      Ну что за глупости? Человек не может иметь собственное мнение, взгляды и предпочтения? Я абсолютно равнодушно отношусь к Месси, как и ко всем остальным футболистам. Нет причин приписывать мне (как и другим сотрудникам) предвзятое отношение к кому-либо, это безосновательно.
      Эллочка
      Эллочка ответил Ekkimukk
         87 / 710
      сегодня в 16:16
      Есть высокая вероятность, что сказать об этом попросил Бартомеу сам Месси, чтобы все думали иначе.
      так ты админ? не хорошо будучи админом высказывать свое мнение за это вас народ не любит этим ты показал свою предвзятость и ненависть к гному
      Ekkimukk
      Ekkimukk
         354 / 710
      сегодня в 16:13
      Есть высокая вероятность, что сказать об этом попросил Бартомеу сам Месси, чтобы все думали иначе.
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