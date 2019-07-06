Бартомеу развеял популярный миф о Месси

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу опроверг предположения о том, что нападающий Лионель Месси попросил вернуть в каталонский клуб форварда ПСЖ Неймара.
Я знаю, что Неймар хочет покинуть ПСЖ, я читал об этом в СМИ.
Однако я хочу покончить с мифом о том, что Месси просит клуб подписать определенных игроков. Это не соответствует действительности.
Он лишь хочет, чтобы команда была конкурентоспособной. Все остальные решения принимаются тренером.
Ну что за глупости? Человек не может иметь собственное мнение, взгляды и предпочтения? Я абсолютно равнодушно отношусь к Месси, как и ко всем остальным футболистам. Нет причин приписывать мне (как и другим сотрудникам) предвзятое отношение к кому-либо, это безосновательно.
Ну что за глупости? Человек не может иметь собственное мнение, взгляды и предпочтения? Я абсолютно равнодушно отношусь к Месси, как и ко всем остальным футболистам. Нет причин приписывать мне (как и другим сотрудникам) предвзятое отношение к кому-либо, это безосновательно.