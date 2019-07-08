Бразилия победила Перу и стала обладателем Кубка Америки

В финальном матче Кубка Америки Бразилия сломила сопротивление Перу.
Рио-де-Жанейро, стадион «Маракана».
Бразилия - Перу 3:1 (1:1)
Голы: Эвертон 15, Габриэл Жезус 45+3, Ришарлисон 90+1 (пен) - Герреро 44 (пенальти)
Бразилия: Алиссон, Силва, Маркиньос, Сандро, Алвес, Коутиньо (Габриэль Милитао 77), Каземиро, Артур Рамос, Роберто Фирмино (Ришарлисон 75), Эвертон (Аллан 90+3), Габриэл Жезус
Главный тренер: Тите Аденор Леонардо Бакки.
Перу: Гальесе, Абрам, Трауко, Адвинкула, Куэва, Йотун (Руидиас 78), Тапиа (Гонсалес 82), Герреро, Каррильо (Анди Поло 86), Флорес
Главный тренер: Гарека Рикардо.
Предупреждения: Габриэл Жезус 30, Тапиа 49, Силва 53, Самбрано 68, Габриэл Жезус 70, Адвинкула 84, Ришарлисон 90+2.
Удаления: Габриэл Жезус 70.
Судья: Тобар Роберто.
а про венгрию сказал. они могли себе позволить так играть. сами-то они наклепали? наклепали. и могли вполне позволить наклепать порткам. так что норм все у меня с аргументацией.
а про венгрию сказал. они могли себе позволить так играть. сами-то они наклепали? наклепали. и могли вполне позволить наклепать порткам. так что норм все у меня с аргументацией.
Учитывая, как вы любите на ходу переобуваться, вашим сказкам нет доверия.
Учитывая, как вы любите на ходу переобуваться, вашим сказкам нет доверия.
А помните, как вы хейтили Роналду, что тот не смог забить Исландцам, а когда Месси тоже самое не смог сделать, причем еще и с пенальти бил, вы замолчали в тряпочку.
Вот это и есть ваше двуличие!
А помните, как вы хейтили Роналду, что тот не смог забить Исландцам, а когда Месси тоже самое не смог сделать, причем еще и с пенальти бил, вы замолчали в тряпочку.
Вот это и есть ваше двуличие!
А тут оказывается, ему было "тяжело"?! Что за дишманская отмазка!
А тут оказывается, ему было "тяжело"?! Что за дишманская отмазка!
что-то ты не говоришь про его фэйлы при выходах 1в1, штангах, незабитых пеналях)
что-то ты не говоришь про его фэйлы при выходах 1в1, штангах, незабитых пеналях)
"Немотивированная" Венгрия, которая забивает три гола? Такую чушь мог придумать только глор Месси!🤦
"Немотивированная" Венгрия, которая забивает три гола? Такую чушь мог придумать только глор Месси!🤦
если в общем и целом, но последние 20 минут финала
все впечателение от победы смазали с таким составом
и так позорно отбиваться от перуанцев, симулировали,
тянули резину, а комментаторы этим восхищались...Всем споки ноки !
если в общем и целом, но последние 20 минут финала
все впечателение от победы смазали с таким составом
и так позорно отбиваться от перуанцев, симулировали,
тянули резину, а комментаторы этим восхищались...Всем споки ноки !
Хотя Месси сам выходил один в один в финале, и мяч был под левой и промазал.
Хотя Месси сам выходил один в один в финале, и мяч был под левой и промазал.
Даже сборная 94 года с Ромарио и Бебето
в финале с Италией так не играла, хотя та сборная
была далека от уровня сборной 2002 года, но чемп взяла,
но вот так чтобы валяться как регулярно так играют порты, не помню....
Даже сборная 94 года с Ромарио и Бебето
в финале с Италией так не играла, хотя та сборная
была далека от уровня сборной 2002 года, но чемп взяла,
но вот так чтобы валяться как регулярно так играют порты, не помню....
Не путай, ... с пальцем.
Не путай, ... с пальцем.
С таким составом и начиная с 70 минуты на глазах своей публики
дубасить мяч в перуанцев на бровке и по пол-минут вбрасывать ауты,
а после этого как Каземиро или Эвертон корчится в судорогах,
а потом резко вставать и пробивать штрафной.....не подобающее
Для уровня этой команды, этих же перуанцев могли выносить,
а в итоге со своим хроническим пижонством позорились последние минуты...
С таким составом и начиная с 70 минуты на глазах своей публики
дубасить мяч в перуанцев на бровке и по пол-минут вбрасывать ауты,
а после этого как Каземиро или Эвертон корчится в судорогах,
а потом резко вставать и пробивать штрафной.....не подобающее
Для уровня этой команды, этих же перуанцев могли выносить,
а в итоге со своим хроническим пижонством позорились последние минуты...
Факт в том, что Аргентине никто не мог забить в плей-офф вплоть до финала и то в доп.время. и это заслуга целиком и полностью, полузащиты, защиты и вратаря.
И говорить, что во времена Месси у Аргентины не было обороны, это идиотизм!
Можно подумать, что у той же Перу, Чили или любой другой команды, где не играет Месси прям все идеально во всех отношениях, и только одному пенальтисту не повезло.🤦
Факт в том, что Аргентине никто не мог забить в плей-офф вплоть до финала и то в доп.время. и это заслуга целиком и полностью, полузащиты, защиты и вратаря.
И говорить, что во времена Месси у Аргентины не было обороны, это идиотизм!
Можно подумать, что у той же Перу, Чили или любой другой команды, где не играет Месси прям все идеально во всех отношениях, и только одному пенальтисту не повезло.🤦
Немедленно переобувайся!
Немедленно переобувайся!