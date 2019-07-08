ГлавнаяНовости

Бразилия победила Перу и стала обладателем Кубка Америки

сегодня, 00:58
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия3 : 1Логотип футбольный клуб ПеруПеруМатч завершен

В финальном матче Кубка Америки Бразилия сломила сопротивление Перу.

Рио-де-Жанейро, стадион «Маракана».

Бразилия - Перу 3:1 (1:1)
Голы: Эвертон 15, Габриэл Жезус 45+3, Ришарлисон 90+1 (пен) - Герреро 44 (пенальти)

Бразилия: Алиссон, Силва, Маркиньос, Сандро, Алвес, Коутиньо (Габриэль Милитао 77), Каземиро, Артур Рамос, Роберто Фирмино (Ришарлисон 75), Эвертон (Аллан 90+3), Габриэл Жезус
Главный тренер: Тите Аденор Леонардо Бакки.

Перу: Гальесе, Абрам, Трауко, Адвинкула, Куэва, Йотун (Руидиас 78), Тапиа (Гонсалес 82), Герреро, Каррильо (Анди Поло 86), Флорес
Главный тренер: Гарека Рикардо.

Предупреждения: Габриэл Жезус 30, Тапиа 49, Силва 53, Самбрано 68, Габриэл Жезус 70, Адвинкула 84, Ришарлисон 90+2.

Удаления: Габриэл Жезус 70.

Судья: Тобар Роберто.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Девять стартовых матчей сезона в ФНЛ завершились победой гостей
Вчера, 23:58 Комментарии5
Алжир разгромил Гвинею и вышел в 1/4 финала Кубка Африки
Вчера, 23:52 ВидеоКомментарии3
Мадагаскар вышел в 1/4 финала Кубка Африки, одолев ДР Конго по пенальти
Вчера, 21:41 ВидеоКомментарии12
«Монако» со счетом 0:5 уступил «Локерену» в товарищеском матче
Вчера, 20:56 Комментарии14
«Краснодар» проиграл «Крыльям Советов» в товарищеском матче
Вчера, 19:52 Комментарии11
«Уфа» девять раз расписалась в воротах «Ваккера»
Вчера, 19:50 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Анна Борисова
Анна Борисова ответил NGY
   253 / 749
сегодня в 01:39
Да да не превозносил. Учитывая, как вы любите на ходу переобуваться, вашим сказкам нет доверия.
не равняй по другим людей, ок? я же не равняю адекватных любителей таланта "замыкать" роналду с вами?
Анна Борисова
Анна Борисова ответил NGY
   253 / 749
сегодня в 01:38
Еще раз повторяюсь, команда, которая играет без мотивации, не забивает три гола. Все остальное, это твоя убогая фантазия. А помните, как вы хейтили Роналду, что тот не смог забить Исландцам, а когда Месси тоже самое не смог сделать, причем еще и с пенальти бил, вы замолчали в тряпочку. Вот это и есть ваше двуличие!
ну так зеркалочка)) когда этого не делал роналду, ты не бегал его хейтерить) когда он убого провел матчи в 1.8 и 1.4, ты не хейтерил) показал в 2 матчах из 7 не с самыми сильными соперниками, вы его записали в главные тащеры евро. хотя в тот же год месси поярче провел кубок америки - вы его сделали главным неудачником. вот это и есть двуличие.

а про венгрию сказал. они могли себе позволить так играть. сами-то они наклепали? наклепали. и могли вполне позволить наклепать порткам. так что норм все у меня с аргументацией.
NGY
NGY ответил Анна Борисова
   14 / 749
сегодня в 01:35
не знаю, я его за эти голы никак не превозносил. обычные голы в домик
Да да не превозносил.

Учитывая, как вы любите на ходу переобуваться, вашим сказкам нет доверия.
NGY
NGY ответил Анна Борисова
   14 / 749
сегодня в 01:34
ахах, если бы она была мотивирована, она бы 3 от днарей португальских не пропустила)) вышла играть открыто. в итоге и сами позабивали, и замыкалке дали позамыкать. себя-то не обманывай)) а где же он был до этого 2 матча и до полуфинала с мертвым уэльсом без ремзи?)) не давали замыкать?)) что-то ты не говоришь про его фэйлы при выходах 1в1, штангах, незабитых пеналях)
Еще раз повторяюсь, команда, которая играет без мотивации, не забивает три гола. Все остальное, это твоя убогая фантазия.

А помните, как вы хейтили Роналду, что тот не смог забить Исландцам, а когда Месси тоже самое не смог сделать, причем еще и с пенальти бил, вы замолчали в тряпочку.

Вот это и есть ваше двуличие!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   30 / 749
сегодня в 01:33
А ведь когда то сборная Бразилии была способна выигрывать турниры без ВАРа, без двух нулевых ничьих, без помощи судей и без серий пенальти ...)))
Анна Борисова
Анна Борисова ответил NGY
   253 / 749
сегодня в 01:32
Когда Месси забивал недавно Челси, с угла, который был куда острее того угла, что в финале, вы почему-то не винили в этом Куртуа, а превозносили Месси. А тут оказывается, ему было "тяжело"?! Что за дишманская отмазка!
не знаю, я его за эти голы никак не превозносил. обычные голы в домик
Анна Борисова
Анна Борисова ответил NGY
   253 / 749
сегодня в 01:31
Когда Месси забивал недавно Челси, с угла, который был куда острее того угла, что в финале, вы почему-то не винили в этом Куртуа, а превозносили Месси. А тут оказывается, ему было "тяжело"?! Что за дишманская отмазка!
да ну не мешай ты все в кучу)) с куртуа он чуть ли не пешком и с более близкого расстояния бил, предварительно оценив все. а с немцами несся на полном ходу и бил, не глядя в угол, с защитником на ноге. куда более динамичная и сложная ситуация. ты сам знаешь, что такое не забить - легко.
NGY
NGY ответил Анна Борисова
   14 / 749
сегодня в 01:29
ну да) в такой ситуации промазать куда проще. у месси на ногах висел защитник и угол острее был. с таких ситуаций мажут очень часто. а вот игуаин с пласио, которые и должны такие моменты решать, запороли куда более простые выходы.
Когда Месси забивал недавно Челси, с угла, который был куда острее того угла, что в финале, вы почему-то не винили в этом Куртуа, а превозносили Месси.

А тут оказывается, ему было "тяжело"?! Что за дишманская отмазка!
Анна Борисова
Анна Борисова ответил NGY
   253 / 749
сегодня в 01:29
Я не отмазываю пенальтиста Месст, а говорю что есть! "Немотивированная" Венгрия, которая забивает три гола? Такую чушь мог придумать только глор Месси!🤦
ахах, если бы она была мотивирована, она бы 3 от днарей португальских не пропустила)) вышла играть открыто. в итоге и сами позабивали, и замыкалке дали позамыкать. себя-то не обманывай)) а где же он был до этого 2 матча и до полуфинала с мертвым уэльсом без ремзи?)) не давали замыкать?))

что-то ты не говоришь про его фэйлы при выходах 1в1, штангах, незабитых пеналях)
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил cevin cigan
   365 / 749
сегодня в 01:28
Я к тому,что у каждого поколения свои герои. Я согласен,что это поколение,не самое сильное. Прочти заново мой пост и ты поймёшь в чью сторону я пустил "стрелу".
Это да ) Доказали, что Неймарище для них -не панацея, и без него справились )
11-и метровый
11-и метровый
   59 / 749
сегодня в 01:28
Бразилию с победой!
NGY
NGY ответил Анна Борисова
   14 / 749
сегодня в 01:27
не смеши меня)) забивал и отдавал, когда уже вышел играть против немотивированной турнирно венгрии на 3 игру, а до этого пролажал пеналь, который как раз бы заранее вывел не с 3 места. так что не отмазывай пенальтиста)
Я не отмазываю пенальтиста Месст, а говорю что есть!

"Немотивированная" Венгрия, которая забивает три гола? Такую чушь мог придумать только глор Месси!🤦
Гавроша
Гавроша
   104 / 749
сегодня в 01:26
Бразильцы играли как спартак - очередной лапочкин вытянул! Они наверное тоже народная команда.
NAZAR 007
NAZAR 007
   365 / 749
сегодня в 01:26
По сути, бразильцы весь чемп смотрелись лучше остальных,
если в общем и целом, но последние 20 минут финала
все впечателение от победы смазали с таким составом
и так позорно отбиваться от перуанцев, симулировали,
тянули резину, а комментаторы этим восхищались...Всем споки ноки !
Анна Борисова
Анна Борисова ответил NGY
   253 / 749
сегодня в 01:26
Да да, за эту байку про Игуаина персофаны Месси до сих пох держатся как за спасительную соломенку, чтобы отмазать бестолковую игы своего кумира. Хотя Месси сам выходил один в один в финале, и мяч был под левой и промазал.
ну да) в такой ситуации промазать куда проще. у месси на ногах висел защитник и угол острее был. с таких ситуаций мажут очень часто. а вот игуаин с пласио, которые и должны такие моменты решать, запороли куда более простые выходы.
cevin cigan
cevin cigan ответил NAZAR 007
   60 / 749
сегодня в 01:26
Пишу только о тех, с каких времен смотрю футбол... Даже сборная 94 года с Ромарио и Бебето в финале с Италией так не играла, хотя та сборная была далека от уровня сборной 2002 года, но чемп взяла, но вот так чтобы валяться как регулярно так играют порты, не помню....
Я к тому,что у каждого поколения свои герои. Я согласен,что это поколение,не самое сильное. Прочти заново мой пост и ты поймёшь в чью сторону я пустил "стрелу".
Анна Борисова
Анна Борисова ответил NGY
   253 / 749
сегодня в 01:25
Роналду при смене правил забивал и отдавал голевые передачи в группе,, а не вылез как Месси благодаря левому пенальти. Не путай, ... с пальцем.
и да, когда полностью вытащил группу на чм2014 мессиЮ для тебя это вообще ни о чем было. а тут ты поешь по-другому
NGY
NGY ответил Анна Борисова
   14 / 749
сегодня в 01:24
ну в 2014 если аргам и не повезло, то уж точно не из-за защиты, а из-за очень "заряженных на голы" наконечников игуаина и паласио. тут уж пургу пронес комментатор
Да да, за эту байку про Игуаина персофаны Месси до сих пох держатся как за спасительную соломенку, чтобы отмазать бестолковую игы своего кумира.

Хотя Месси сам выходил один в один в финале, и мяч был под левой и промазал.
Анна Борисова
Анна Борисова ответил NGY
   253 / 749
сегодня в 01:24
Роналду при смене правил забивал и отдавал голевые передачи в группе,, а не вылез как Месси благодаря левому пенальти. Не путай, ... с пальцем.
не смеши меня)) забивал и отдавал, когда уже вышел играть против немотивированной турнирно венгрии на 3 игру, а до этого пролажал пеналь, который как раз бы заранее вывел не с 3 места. так что не отмазывай пенальтиста)
cevin cigan
cevin cigan ответил Qwеrty
   60 / 749
сегодня в 01:24
Бразилия выиграла КА во многом благодаря Коутиньо,который в Барсе играет. Немедленно переобувайся!
Не пиши мне,вот тебя не трудно вычислить переобутого.
SSC Napoli
SSC Napoli
   502 / 749
сегодня в 01:23
Слабоватый получился матч для финала.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил cevin cigan
   365 / 749
сегодня в 01:23
Вава,Диди,Гаринча,Тостао,Пеле......ты ещё 39 моего дедушки вспомни.......
Пишу только о тех, с каких времен смотрю футбол...

Даже сборная 94 года с Ромарио и Бебето
в финале с Италией так не играла, хотя та сборная
была далека от уровня сборной 2002 года, но чемп взяла,
но вот так чтобы валяться как регулярно так играют порты, не помню....
Zenit_84
Zenit_84
   121 / 749
сегодня в 01:23
Поздравляем!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 01:22
По-любому,Анжи!!!
NGY
NGY ответил Анна Борисова
   14 / 749
сегодня в 01:22
как роналду пролез на смене правил и 3 месте) если бы не это изменение, его бы там не было. верно?)
Роналду при смене правил забивал и отдавал голевые передачи в группе,, а не вылез как Месси благодаря левому пенальти.

Не путай, ... с пальцем.
Анна Борисова
Анна Борисова ответил NGY
   253 / 749
сегодня в 01:20
Какая разница, простая она была или нет. Факт в том, что Аргентине никто не мог забить в плей-офф вплоть до финала и то в доп.время. и это заслуга целиком и полностью, полузащиты, защиты и вратаря. И говорить, что во времена Месси у Аргентины не было обороны, это идиотизм! Можно подумать, что у той же Перу, Чили или любой другой команды, где не играет Месси прям все идеально во всех отношениях, и только одному пенальтисту не повезло.🤦
ну в 2014 если аргам и не повезло, то уж точно не из-за защиты, а из-за очень "заряженных на голы" наконечников игуаина и паласио. тут уж пургу пронес комментатор
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил NGY
   365 / 749
сегодня в 01:19
Если бы на этом турнире было доп.время, то Перуанцы вообще не дошли до финала. Пролезли на идиотских правилах.
Речь сейчас не о перуанцах, а об игре сборной Бразилии....
С таким составом и начиная с 70 минуты на глазах своей публики
дубасить мяч в перуанцев на бровке и по пол-минут вбрасывать ауты,
а после этого как Каземиро или Эвертон корчится в судорогах,
а потом резко вставать и пробивать штрафной.....не подобающее
Для уровня этой команды, этих же перуанцев могли выносить,
а в итоге со своим хроническим пижонством позорились последние минуты...
NGY
NGY ответил Анна Борисова
   14 / 749
сегодня в 01:18
и то, от немцев пропустили вполне простую атаку
Какая разница, простая она была или нет.

Факт в том, что Аргентине никто не мог забить в плей-офф вплоть до финала и то в доп.время. и это заслуга целиком и полностью, полузащиты, защиты и вратаря.

И говорить, что во времена Месси у Аргентины не было обороны, это идиотизм!


Можно подумать, что у той же Перу, Чили или любой другой команды, где не играет Месси прям все идеально во всех отношениях, и только одному пенальтисту не повезло.🤦
Qwеrty
Qwеrty ответил cevin cigan
   322 / 749
сегодня в 01:18
Вава,Диди,Гаринча,Тостао,Пеле......ты ещё 39 моего дедушки вспомни.......
Бразилия выиграла КА во многом благодаря Коутиньо,который в Барсе играет.
Немедленно переобувайся!
Анна Борисова
Анна Борисова ответил NGY
   253 / 749
сегодня в 01:17
Если бы на этом турнире было доп.время, то Перуанцы вообще не дошли до финала. Пролезли на идиотских правилах.
как роналду пролез на смене правил и 3 месте) если бы не это изменение, его бы там не было. верно?)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100