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«Уфа» девять раз расписалась в воротах «Ваккера»

сегодня, 19:50
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа9 : 1Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)ВаккерМатч завершен

В контрольном матче «Уфа» не оставила камня на камне от австрийского «Ваккера».

«Уфа» - «Ваккер» - 9:1 (3:1)
Голы: Кротов 2, Бизяк 10, Бизяк 37, Емельянов 47, Бизяк 48, Гиоргобиани 51, Карп 52, Неделчару 73, Козлов 80 (пенальти) - Лейтнер 41.

«Уфа»: Чернов (Шафинский 62), Йокич, Табидзе (Пуцко 54), Карп (Тилль 62), Мохбалиев, Засеев (Неделчару 67), Фомин, Емельянов, Кротов (Сысуев 71), Бизяк (Козлов 54), Гиоргобиани.

Ранее «Ваккер» был разгромлен «Зенитом».

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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   234 / 748
сегодня в 20:48
Покуражились.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Питер Ман
   71 / 748
сегодня в 20:44
Теперь понятно, как австрийские пупсики называются. Уфе удачи и отлично подготовиться к сезону, надо отнять очки у пупсиков, краснодара и ростова обязательно
а да? маам тут за уфу болеет типа зенитовец, можно его послать? нет? а забанят? ладно, Сереже Семаку привет передать? а хорошо, передам спасибо, пока. Сереже семаку привет
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил cska plus
   71 / 748
сегодня в 20:42
Хрющи слегка успокоились, есть команда которая пропустила больше семи.
петросян
EAGinLE
EAGinLE
   40 / 748
сегодня в 20:30
Молодцы Уфа .
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 748
сегодня в 20:22
Уфа везде найдет зенит
11-и метровый
11-и метровый
   58 / 748
сегодня в 20:18
Уфу с победой!
cska plus
cska plus
   11 / 748
сегодня в 20:13
Хрющи слегка успокоились, есть команда которая пропустила больше семи.
Qwеrty
Qwеrty
   378 / 748
сегодня в 20:08
теперь ваккер весь расписной
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   225 / 748
сегодня в 19:57
я шоке . Годовую норму выполнили.....
Питер Ман
Питер Ман
   29 / 748
сегодня в 19:52
Теперь понятно, как австрийские пупсики называются.
Уфе удачи и отлично подготовиться к сезону, надо отнять очки у пупсиков, краснодара и ростова обязательно
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