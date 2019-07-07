«Уфа» девять раз расписалась в воротах «Ваккера»

В контрольном матче «Уфа» не оставила камня на камне от австрийского «Ваккера».
«Уфа» - «Ваккер» - 9:1 (3:1)
Голы: Кротов 2, Бизяк 10, Бизяк 37, Емельянов 47, Бизяк 48, Гиоргобиани 51, Карп 52, Неделчару 73, Козлов 80 (пенальти) - Лейтнер 41.
«Уфа»: Чернов (Шафинский 62), Йокич, Табидзе (Пуцко 54), Карп (Тилль 62), Мохбалиев, Засеев (Неделчару 67), Фомин, Емельянов, Кротов (Сысуев 71), Бизяк (Козлов 54), Гиоргобиани.
Ранее «Ваккер» был разгромлен «Зенитом».
Уфе удачи и отлично подготовиться к сезону, надо отнять очки у пупсиков, краснодара и ростова обязательно
Уфе удачи и отлично подготовиться к сезону, надо отнять очки у пупсиков, краснодара и ростова обязательно