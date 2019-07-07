«Краснодар» проиграл «Крыльям Советов» в товарищеском матче

«Краснодар» уступил «Крыльям Советов» в контрольном матче.
«Краснодар» - «Крылья Советов» 1:2 (0:1)
Голы: Намли 46 - Кабутов 38, Голенков 75
«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Спаич, Камболов (Голубев 81), Петров, Вандерсон Масиэл, Олссон (Сулейманов 62), Стоцкий, Вилена (Сперцян 82), Намли (Игнатьев 67), Ари (Уткин 76).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Бурлак, Карпов, Полуяхтов (Зотов 82), Мияйлович, Кабутов, Антон (Смирнов 67), Комбаров, Зиньковский (Терехов 82), Гынсарь, Соболев (Голенков 46).
Предупреждения: Гынсарь 62, Смирнов 72.
Ранее «Ростов» уступил «Ганноверу» в контрольном матче.