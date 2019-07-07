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«Краснодар» проиграл «Крыльям Советов» в товарищеском матче

сегодня, 19:52
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«Краснодар» уступил «Крыльям Советов» в контрольном матче.

«Краснодар» - «Крылья Советов» 1:2 (0:1)
Голы: Намли 46 - Кабутов 38, Голенков 75

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Спаич, Камболов (Голубев 81), Петров, Вандерсон Масиэл, Олссон (Сулейманов 62), Стоцкий, Вилена (Сперцян 82), Намли (Игнатьев 67), Ари (Уткин 76).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Бурлак, Карпов, Полуяхтов (Зотов 82), Мияйлович, Кабутов, Антон (Смирнов 67), Комбаров, Зиньковский (Терехов 82), Гынсарь, Соболев (Голенков 46).

Предупреждения: Гынсарь 62, Смирнов 72. 

Ранее «Ростов» уступил «Ганноверу» в контрольном матче.

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Все комментарии
drug01
drug01
   99 / 748
сегодня в 21:41
Главное был кубок
Vik_ont25
Vik_ont25
   195 / 748
сегодня в 21:32
Однако неожиданно. Что-то пошло не так.
Faustello
Faustello ответил ДАША Д
   6 / 748
сегодня в 21:19
Выиграли Кубок и всё, подчивют на лаврах.
Трофей взяли, можно отдыхать и готовится к следующему летнему межсезонью ))
Faustello
Faustello ответил jilbar
   6 / 748
сегодня в 21:18
Скоро к этому привыкнем.
это вряд ли ))
Faustello
Faustello ответил Leha-ha50
   6 / 748
сегодня в 21:18
Неожиданно!!!
Страшно подумать что с нами сделала бы Уфа )))
161регион
161регион
   20 / 748
сегодня в 20:53
Делают замануху)))
ДАША Д
ДАША Д
   117 / 748
сегодня в 20:28
Выиграли Кубок и всё, подчивют на лаврах.
jilbar
jilbar
   173 / 748
сегодня в 20:20
Скоро к этому привыкнем.
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 748
сегодня в 20:13
Неожиданно!!!
Аксинья
Аксинья
   26 / 748
сегодня в 20:10
Наверно всю соль из Трофея по карманам рассыпали - вот и тяжело бегать...А состав сегодня был весьма боевой...
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