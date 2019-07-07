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Мадагаскар вышел в 1/4 финала Кубка Африки, одолев ДР Конго по пенальти

сегодня, 21:41
МадагаскарЛоготип футбольный клуб Мадагаскар2 : 2Логотип футбольный клуб ДР КонгоДР КонгоЗакончился после серии пенальти

В матче 1/8 финала Кубка Африканских Наций Мадагаскар сломил сопротивление Демократической Республики Конго в серии послематчевых пенальти.

Александрия, стадион «Александрия Стэдиум».

Мадагаскар - Демократическая Республика Конго - 2:2 (1:1)
Голы: Амада 9, Андриатсима 77 - Бакамбу 21Мбемба 90.
4:2 по пенальти

Мадагаскар: Адриен , Метанир, Разаканантенаина, Фонтен, Момбрис, Равелесон (Дакс 58), Анисе, Амада, Номенджанахар (Калоэн 89), Андриатсима (Ракотохарималала 112), Андриаматсиноро (Морель 106)
Главный тренер: Дюпуи Николя.

Демократическая Республика Конго: Матампи, Мпеко, Мбемба, Тиссеран, Нгонда, Аколо (Боласи 70), Мок (Месак 46), Мулумбу (Бокади 67), Магома (Мулумбу 67), Ассомбалонга (М'Поку 91), Бакамбу
Главный тренер: Ибенге Флоран.

Предупреждения: Мулумбу 45+1, Мпеко 97, Морель 114.

Судья: Эль-Жаафари Нуреддин.

Стоит отметить, что для Мадагаскара это первое появление на Кубке Африки в истории.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
   528 / 748
сегодня в 23:43
слава Мадагаскару
beefs
beefs
   89 / 748
сегодня в 23:29
Вот Вам и сенсация...
dzvinka
dzvinka
   22 / 748
сегодня в 23:07
вообще крутяк, удачи мадагаскарцам.
vinyardrip
vinyardrip ответил STVA 1
   274 / 748
сегодня в 22:52
Пожалейте Гену)))
Не надо его жалеть. Или денег или денег на гробик
vinyardrip
vinyardrip
   274 / 748
сегодня в 22:51
Уяссе зоопарг даёт!
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 748
сегодня в 22:17
Мультик лучше
dimagas1
dimagas1
   92 / 748
сегодня в 22:03
Ковальски и Шкипер зарешали))
STVA 1
STVA 1 ответил Так Себе Аналитик
   43 / 748
сегодня в 21:59
Пожалейте Гену)))
Сливки общества
Сливки общества
   333 / 748
сегодня в 21:57
Какой прекрасный малагасийский язык))
spartach091
spartach091
   25 / 748
сегодня в 21:51
Ракотохарималала-это воспитанник зенита
Шишанутый
Шишанутый
   29 / 748
сегодня в 21:48
Красавцы!! Поздарвляю Мадагаскар с этим историческим дастиженеем.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   15 / 748
сегодня в 21:46
Орлова бы на Кубок Африки)
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