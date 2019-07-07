Мадагаскар вышел в 1/4 финала Кубка Африки, одолев ДР Конго по пенальти

В матче 1/8 финала Кубка Африканских Наций Мадагаскар сломил сопротивление Демократической Республики Конго в серии послематчевых пенальти.
Александрия, стадион «Александрия Стэдиум».
Мадагаскар - Демократическая Республика Конго - 2:2 (1:1)
Голы: Амада 9, Андриатсима 77 - Бакамбу 21, Мбемба 90.
4:2 по пенальти
Мадагаскар: Адриен , Метанир, Разаканантенаина, Фонтен, Момбрис, Равелесон (Дакс 58), Анисе, Амада, Номенджанахар (Калоэн 89), Андриатсима (Ракотохарималала 112), Андриаматсиноро (Морель 106)
Главный тренер: Дюпуи Николя.
Демократическая Республика Конго: Матампи, Мпеко, Мбемба, Тиссеран, Нгонда, Аколо (Боласи 70), Мок (Месак 46), Мулумбу (Бокади 67), Магома (Мулумбу 67), Ассомбалонга (М'Поку 91), Бакамбу
Главный тренер: Ибенге Флоран.
Предупреждения: Мулумбу 45+1, Мпеко 97, Морель 114.
Судья: Эль-Жаафари Нуреддин.
Стоит отметить, что для Мадагаскара это первое появление на Кубке Африки в истории.