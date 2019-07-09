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Клубы РПЛ довольны системой составления календаря нового сезона

сегодня, 13:46

Начальник отдела маркетинга и коммуникаций РПЛ Евгений Савин заявил, что новая система составления календаря Премьер-Лиги получила положительные оценки от клубов - участников национального чемпионата.

Много критики вокруг календаря, это есть везде и всегда, идеальный календарь невозможен. Мы ушли от табличного принципа построения календаря к составлению компьютерным интеллектом с помощью более сложного алгоритма, при котором вариантов календаря больше, чем атомов во вселенной. На наш взгляд, получилось неплохо, решили две проблемы - развели все топовые матчи по турам, два декабрьских и мартовских тура признали зимними, команды из холодных регионов сыграют в гостях. Отзывы от клубов - получилась неплохая система, будем использовать ее дальше.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   30 / 744
сегодня в 14:36
Переносов всё равно не избежать .
Гавроша
Гавроша
   72 / 744
сегодня в 14:15
А я недоволен - можно было бы лучше составить, а то нам в ноябре/декабре в холодных городах играть. Хотя они тут написали, что у конец ноября - это лето!
Faustello
Faustello
   6 / 744
сегодня в 14:01
Они походу до этого количество атомов во вселенной определяли, как только определили сразу принялись за календарь гы гы гы
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 744
сегодня в 13:51
Посмотрим , чего вы там сварганили?!?
Bладимиp
Bладимиp
   64 / 744
сегодня в 13:49
Больше всех довольны традиционно свиньи.
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