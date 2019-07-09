Клубы РПЛ довольны системой составления календаря нового сезона

Начальник отдела маркетинга и коммуникаций РПЛ Евгений Савин заявил, что новая система составления календаря Премьер-Лиги получила положительные оценки от клубов - участников национального чемпионата.

Много критики вокруг календаря, это есть везде и всегда, идеальный календарь невозможен. Мы ушли от табличного принципа построения календаря к составлению компьютерным интеллектом с помощью более сложного алгоритма, при котором вариантов календаря больше, чем атомов во вселенной. На наш взгляд, получилось неплохо, решили две проблемы - развели все топовые матчи по турам, два декабрьских и мартовских тура признали зимними, команды из холодных регионов сыграют в гостях. Отзывы от клубов - получилась неплохая система, будем использовать ее дальше.