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«Боруссия» Д недовольна календарем нового сезона Бундеслиги

29 июня 2019, 09:24

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк негативно высказался о календаре Бундеслиги на сезон-2019/20.

«Шмелям» после каждого из шести туров Лиги чемпионов придется играть против сильных соперников в Германии на выезде, тогда как «Баварии» календарь уготовил только домашние матчи.

И это называют сбалансированным планом - выездные матчи Бундеслиги после напряженных игр Лиги чемпионов. Любой, кто сталкивается со стрессом и понимает, как организовываются выездные матчи, знает, что это за собой влечет.

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Сливки общества
Сливки общества
   593 / 686
29 июня в 14:35
Типичный Цорк с типичным нытьем.
Bavaria_M
Bavaria_M
   180 / 686
29 июня в 12:22
Нормальный календарь, вон в апл еще хуже но не ноют же, и так говорит будто бд хотя-бы 100% выходит из группы. Опять вылетит с позором в лч
Left Boy
Left Boy
   234 / 686
29 июня в 10:36
    ДСА
    ДСА
       143 / 686
    29 июня в 09:59
    Справедливые замечания.
    dzvinka
    dzvinka
       34 / 686
    29 июня в 09:35
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