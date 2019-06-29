«Боруссия» Д недовольна календарем нового сезона Бундеслиги

29 июня 2019, 09:24

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк негативно высказался о календаре Бундеслиги на сезон-2019/20.

«Шмелям» после каждого из шести туров Лиги чемпионов придется играть против сильных соперников в Германии на выезде, тогда как «Баварии» календарь уготовил только домашние матчи.