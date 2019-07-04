«Реал» и «Барселона» сыграют друг с другом 27 октября и 1 марта

Стал известен календарь чемпионата Испании на следующий сезон.
«Барселона» и «Реал» между собой сыграют осенью и весной. В Каталонии встреча пройдет 27 октября, а в Мадриде команды сойдутся 1 марта.
В целом же сезон начнется 18 августа и продлится до 24 мая.
Расписание 1-го тура Ла Лиги:
«Сельта» - «Реал»
«Мальорка» - «Эйбар»
«Атлетико» - «Хетафе»
«Эспаньол» - «Севилья»
«Алавес» - «Леванте»
«Валенсия» - «Реал Сосьедад»
«Бетис» - «Вальядолид»
«Леганес» - «Осасуна»
«Атлетик» - «Барселона»
«Вильярреал» - «Гранада»
Действующим чемпионом Испании является «Барселона».