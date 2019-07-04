«Реал» и «Барселона» сыграют друг с другом 27 октября и 1 марта

сегодня, 16:31

Стал известен календарь чемпионата Испании на следующий сезон.

«Барселона» и «Реал» между собой сыграют осенью и весной. В Каталонии встреча пройдет 27 октября, а в Мадриде команды сойдутся 1 марта.

В целом же сезон начнется 18 августа и продлится до 24 мая.

Расписание 1-го тура Ла Лиги:

«Сельта» - «Реал»

«Мальорка» - «Эйбар»

«Атлетико» - «Хетафе»

«Эспаньол» - «Севилья»

«Алавес» - «Леванте»

«Валенсия» - «Реал Сосьедад»

«Бетис» - «Вальядолид»

«Леганес» - «Осасуна»

«Атлетик» - «Барселона»

«Вильярреал» - «Гранада»

Действующим чемпионом Испании является «Барселона».