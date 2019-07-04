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«Реал» и «Барселона» сыграют друг с другом 27 октября и 1 марта

сегодня, 16:31

Стал известен календарь чемпионата Испании на следующий сезон.

«Барселона» и «Реал» между собой сыграют осенью и весной. В Каталонии встреча пройдет 27 октября, а в Мадриде команды сойдутся 1 марта.

В целом же сезон начнется 18 августа и продлится до 24 мая.

Расписание 1-го тура Ла Лиги:

«Сельта» - «Реал»

«Мальорка» - «Эйбар»

«Атлетико» - «Хетафе»

«Эспаньол» - «Севилья»

«Алавес» - «Леванте»

«Валенсия» - «Реал Сосьедад»

«Бетис» - «Вальядолид»

«Леганес» - «Осасуна»

«Атлетик» - «Барселона»

«Вильярреал» - «Гранада»

Действующим чемпионом Испании является «Барселона».

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Все комментарии
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   335 / 696
сегодня в 18:28
    football_
    football_
       604 / 696
    сегодня в 17:26
    очередные тренировки для барсы, сначала дома, затем на тренеровочном поле. азар ни о чем, к ответной игре на бернабеу он уже будет лавку протирать, проигрывая конкуренцию.
    da da da 1
    da da da 1
       250 / 696
    сегодня в 17:21
    норм выезды,Аспас с Суаресом возможно покуражится над РМ,ну и Атлетик ничейку урвать вполне может.
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
       359 / 696
    сегодня в 17:10
    Будем знать.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       1 / 696
    сегодня в 17:02
    Стали известны числа по которым Азар будет набивать стату
    завоеватель кубка лиги наций
    завоеватель кубка лиги наций ответил League1
       121 / 696
    сегодня в 16:54
    Симулярес будет симулировать, гном будет гномствовать, а Реал будет играть в футбол.
    когда это рояль играл в футбол ты наверное перепутал с кем то
    League1
    League1
       47 / 696
    сегодня в 16:49
    Симулярес будет симулировать, гном будет гномствовать, а Реал будет играть в футбол.
    завоеватель кубка лиги наций
    завоеватель кубка лиги наций ответил KaiserRM
       121 / 696
    сегодня в 16:46
    День плача у барсиков известен))
      KaiserRM
      KaiserRM
         384 / 696
      сегодня в 16:45
      День плача у барсиков известен))
      Ник Уволен
      Ник Уволен
         270 / 696
      сегодня в 16:41
      Барса снова деклассирует Реал )))
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