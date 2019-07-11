Спортивный арбитраж отменил пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад

сегодня, 15:03

Спортивный арбитражный суд в Лозанне ( CAS ) удовлетворил апелляцию российского чиновника Виталия Мутко на решение исполкома Международного олимпийского комитета ( МОК ), пожизненно запретившего ему принимать участие в Олимпиадах в любом качестве.