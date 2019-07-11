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Спортивный арбитраж отменил пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад

сегодня, 15:03

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию российского чиновника Виталия Мутко на решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), пожизненно запретившего ему принимать участие в Олимпиадах в любом качестве.

Решение о пожизненном запрете на посещение Олимпиад для Мутко было принято исполкомом МОК еще в конце 2017 года из-за проблем российских спортсменов с допингом. На тот момент чиновник курировал в правительстве России вопросы, связанные со спортом, а также  являлся главой РФС.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   78 / 732
сегодня в 17:02
Муток со спортом завязал, теперь он будет бороться за звание - "Рулевой -моторист года".
cska plus
cska plus
   13 / 732
сегодня в 16:14
Мутко пофиг, он уже высосал с Олимпиады всё, что можно, сейчас он кирпич с бетоном продаёт.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   15 / 732
сегодня в 16:07
Трудно понять логику CAS.
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 732
сегодня в 16:00
Оно не тонет!!!
КЭТиК
КЭТиК
   133 / 732
сегодня в 15:51
Пора теперь компенсацию требовать.
beefs
beefs
   101 / 732
сегодня в 15:46
Обмыть это дело нужно!
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 732
сегодня в 15:38
Значит сделать ему "пожизненное" присутствие на Олимпиадах...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   191 / 732
сегодня в 15:23
Посмотрел-посмотрел арбитражный суд, учел, что в настоящее время г-н Мутко вреда спорту больше не принесет, и решил амнистировать. Не учел, к сожалению, того факта, что Мутко вредит теперь в другой области. А вредит тем, что ни черта не разбирается в вопросах, которые ему поручено курировать, и только делает вид, что ему интересна новая работа. Надо создать арбитражный суд, который бы дисквалифицировал чиновников наподобие Мутко за вред, которые они приносят нашей экономике. Слишком много их развелось в государстве расейском.
Аксинья
Аксинья
   17 / 732
сегодня в 15:19
Надеюсь теперь отпадут все вопросы по поводу того кто будет знаменосцем российской сборной на следующей Олимпиаде...
Alladins
Alladins
   59 / 732
сегодня в 15:09
Зачем теперь мутко Олимпиады, он в другом месте ворует.
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