Спортивный арбитраж отменил пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию российского чиновника Виталия Мутко на решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), пожизненно запретившего ему принимать участие в Олимпиадах в любом качестве.
Решение о пожизненном запрете на посещение Олимпиад для Мутко было принято исполкомом МОК еще в конце 2017 года из-за проблем российских спортсменов с допингом. На тот момент чиновник курировал в правительстве России вопросы, связанные со спортом, а также являлся главой РФС.