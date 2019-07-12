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Шаронов: «Основная задача „Рубина“ - чтобы болельщик пошел на игру»

сегодня, 14:44

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Роман Шаронов ответил на вопрос о том, доволен ли он комплектованием команды перед началом сезона.

Всегда хочется лучшего, и Рустем Фидаевич [Сайманов] всегда прилагает максимум усилий, чтобы укомплектовать команду. Идет определенное становление команды, поэтому на данный момент всё хорошо.

Понятно, что у нас было не так много времени, но это оправдание, на которое мы не будем ссылаться. Есть определенные шаги вперед в плане понимания игроками того, что мы хотим. Естественно, работы еще очень много.

Товарищеский матч с ЦСКА? Если говорить по счету, да, мы провалили игру. Но контрольные матчи мы использовали для информации по нашей команде, по нашей игре. Есть положительные моменты, есть моменты, которые мы провалили. Надо оставить то, что получалось, и убрать то, что нет.

Наша задача - играть в футбол. Думаю, что основная задача - чтобы болельщик пошел на игру. Если у нас будет всё хорошо, то болельщики пойдут на игру. Это главное.

У нас есть день сегодня, завтра. Понятно, что могут быть любые изменения. Определенный план на игру и по составу есть, но есть время.

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Все комментарии
Aчиститель
Aчиститель
   92 / 740
сегодня в 15:40
Насчет всё хорошо в рубине явно лукавит.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   57 / 740
сегодня в 15:36
Давно все болельщики рубина болеют за свиней.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   18 / 740
сегодня в 15:28
"Всегда хочется лучшего, и Рустем Фидаевич [Сайманов] всегда прилагает максимум усилий, чтобы укомплектовать команду."

Судя по новостям и трехмиллионных агентских ноунеймам, ваш убийца-опгшник набивает свой карман деньгами спонсоров в первую очередь.
Питер Ман
Питер Ман
   13 / 740
сегодня в 15:21
Для этого придется доплачивать тем, кто придет, бесплатно вам только Казанский своих одногруппников из детского сада приведет
Морозовский
Морозовский
   4 / 740
сегодня в 14:48
Не пойдёт.
КЭТиК
КЭТиК
   131 / 740
сегодня в 14:47
Похоже основная задача - не вылететь.
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