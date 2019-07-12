Белоус считает, что «Локомотив» разгромит «Рубин» в первом туре

Футбольный функционер Юрий Белоус спрогнозировал результаты матчей первого тура чемпионата России.

«Локомотив» - «Рубин»

«Локомотив» явный фаворит в матче с «Рубином». «Железнодорожники» обыграли в матче за Суперкубок «Зенит». А «Рубину», судя по всему, придётся очень тяжело в этом сезоне. Прогноз: 3:0 в пользу «Локомотива».

«Спартак» - «Сочи»

«Сочи» – новичок Премьер-Лиги. Пока, на мой взгляд, команда проводит невнятную трансферную политику, комплектуясь по остаточному принципу. Да, пришли четыре игрока, которые оказались не нужны «Зениту», но погоды они в этом матче не сделают. Прогноз: 3:0 в пользу «Спартака».

«Крылья Советов» - ЦСКА