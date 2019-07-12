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Белоус считает, что «Локомотив» разгромит «Рубин» в первом туре

сегодня, 03:41
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин15.07.2019 в 20:00 Не начался

Футбольный функционер Юрий Белоус спрогнозировал результаты матчей первого тура чемпионата России.

«Локомотив» - «Рубин»

«Локомотив» явный фаворит в матче с «Рубином». «Железнодорожники» обыграли в матче за Суперкубок «Зенит». А «Рубину», судя по всему, придётся очень тяжело в этом сезоне. Прогноз: 3:0 в пользу «Локомотива».

«Спартак» - «Сочи»

«Сочи» – новичок Премьер-Лиги. Пока, на мой взгляд, команда проводит невнятную трансферную политику, комплектуясь по остаточному принципу. Да, пришли четыре игрока, которые оказались не нужны «Зениту», но погоды они в этом матче не сделают. Прогноз: 3:0 в пользу «Спартака».

«Крылья Советов» - ЦСКА

Ставлю на ЦСКА, хоть «армейцы» неудачно выступили на предсезонном турнире в Австрии. Должны победить за счёт лучшего подбора футболистов и мастерства. Прогноз: 2:1 в пользу ЦСКА.

Ранее стали известны имена арбитров, назначенных на матчи первого тура РПЛ.

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11-и метровый
11-и метровый
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сегодня в 04:13
Пердивщик и громить нечего, команду развалил туркмен.
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