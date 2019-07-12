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Семак: «Дуглас и Сутормин могут сыграть с „Тамбовом“»

сегодня, 12:03
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов14.07.2019 в 19:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил на пресс-конференции перед матчем 1-го тура РПЛ против «Тамбова».

Дуглас готов сыграть, Сутормин провел в команде меньше времени, но тоже может принять участие в матче. Барриос также готовится в общей группе.

Конечно, Дугласу требуется адаптация, но есть большой плюс — он уже поиграл в Европе, и эта стадия адаптации прошла довольно успешно. Думаю, он быстро вольется в команду.

Рассматриваем Сутормина как игрока полузащиты. Если будут возникать форс-мажорные ситуации, возможны изменения его позиции.

Команды под руководством Григоряна всегда играют активно и агрессивно — просто нам не будет.

В каждом матче должны показывать то, но что способны.

«Зенит» и «Тамбов» рассудит Алексей Еськов

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Все комментарии
Заполярный
Заполярный
   132 / 735
сегодня в 13:44
ТАМБОВУ УДАЧИ.
Павел Амурский
Павел Амурский
   39 / 735
сегодня в 13:30
Удачи Зениту!
oFANATo
oFANATo ответил Jeck Denielse
   53 / 735
сегодня в 12:44
Совершенно верно, если не обыгрывать команду только что пришедшую из ФНЛ, то в ЛЧ делать нечего будет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 735
сегодня в 12:26
То что "просто нам не будет" после Бней Иегуды,Минска и Утрехта - можно и не говорить...))

Просто сыграйте как надо....и не надо откладывать победы "на потом".....
Каждый матч,с любым соперником - как решающий.....
Морозовский
Морозовский
   4 / 735
сегодня в 12:13
Удачи тамбовский с лазурятником!
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