Семак: «Дуглас и Сутормин могут сыграть с „Тамбовом“»

Главный тренер «Зенита» выступил на пресс-конференции перед матчем 1-го тура РПЛ против «Тамбова».

Дуглас готов сыграть, Сутормин провел в команде меньше времени, но тоже может принять участие в матче. Барриос также готовится в общей группе.

Конечно, Дугласу требуется адаптация, но есть большой плюс — он уже поиграл в Европе, и эта стадия адаптации прошла довольно успешно. Думаю, он быстро вольется в команду.

Рассматриваем Сутормина как игрока полузащиты. Если будут возникать форс-мажорные ситуации, возможны изменения его позиции.

Команды под руководством Григоряна всегда играют активно и агрессивно — просто нам не будет.

В каждом матче должны показывать то, но что способны.