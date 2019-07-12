Семак: «Дуглас и Сутормин могут сыграть с „Тамбовом“»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил на пресс-конференции перед матчем 1-го тура РПЛ против «Тамбова».
Дуглас готов сыграть, Сутормин провел в команде меньше времени, но тоже может принять участие в матче. Барриос также готовится в общей группе.
Конечно, Дугласу требуется адаптация, но есть большой плюс — он уже поиграл в Европе, и эта стадия адаптации прошла довольно успешно. Думаю, он быстро вольется в команду.
Рассматриваем Сутормина как игрока полузащиты. Если будут возникать форс-мажорные ситуации, возможны изменения его позиции.
Команды под руководством Григоряна всегда играют активно и агрессивно — просто нам не будет.
В каждом матче должны показывать то, но что способны.
«Зенит» и «Тамбов» рассудит Алексей Еськов.
Просто сыграйте как надо....и не надо откладывать победы "на потом".....
Каждый матч,с любым соперником - как решающий.....
Просто сыграйте как надо....и не надо откладывать победы "на потом".....
Каждый матч,с любым соперником - как решающий.....