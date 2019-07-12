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Семак: «Сутормина никто не заставлял переходить в „Зенит“»

сегодня, 12:27

Рулевой «Зенита» Сергей Семак рассказал, как состоялся трансфер полузащитника Алексея Сутормина.

Ситуация простая. Мы были заинтересованы в игроке, вели переговоры. Для нас тоже было неожиданно, что он достаточно быстро выбрал «Рубин». Ну, «Рубин» так «Рубин». В дальнейшем мы продолжали контактировать на случай того, если есть какие-то варианты. Они обнаружились. Я не вижу абсолютно никаких проблем. Финансовые условия – не моя компетенция.

Думаю, Лёша с удовольствием перешёл в «Зенит». Возможно, он поехал в Казань из-за того, что в какой-то момент затянулись переговоры, но совершенно точно никто никого не заставлял переходить. Всё с согласия игрока. В футболе не такие жёсткие трансферные законы, как в хоккее. Бывают конфликтные ситуации, но против воли никто никуда не уходит.

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Все комментарии
Заполярный
Заполярный ответил PATRIOT1965
   132 / 735
сегодня в 13:52
Трансфер Понсе тоже с душком.
    Ливерпуль-7
    Ливерпуль-7
       728 / 735
    сегодня в 13:51
    Отдать Сутормина в рубин обратно пока не поздно, их уровень.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       26 / 735
    сегодня в 13:51
    Где то намудрили самую малость..
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответил 25процентный клоун
       296 / 735
    сегодня в 13:44
    Да нет,Сочи не Зенит придумал,просто Правительство решило заполнить этот пробел,да и правильно сделало,новый стадион не должен пустовать,нам бы все их заполнить.У Зенита перебор с игроками,вот и отправили туда.
    Digger88
    Digger88 ответил 25процентный клоун
    сегодня в 13:40
    Промах Семака, промах, переплата Кононов: Баду никто не заставлял трижды огорчать зенит
    Ну ты "Мечтай в одну руку, сри в другую — потом посмотришь, какая заполнится быстрее."
    Еще посмотрим на максимку вашего.
    ДАША Д
    ДАША Д
       134 / 735
    сегодня в 13:39
    Конечно рублем заманили.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответил zenitforfun
       296 / 735
    сегодня в 13:35
    Можно и нужно было просто взять его в аренду у Рубина,далее выкупить и не было бы этих разговоров,так многие клубы делают.А тут мания величия проснулась.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответил Заполярный
       296 / 735
    сегодня в 13:32
    Трансфер Понсе тоже с душком.
    Заполярный
    Заполярный
       132 / 735
    сегодня в 13:25
    Не хорошо как то, с душком. Хотя у зенита всегда все с душком.
    RussianMango
    RussianMango
       129 / 735
    сегодня в 13:25
    Позор зениту.
    zenitforfun
    zenitforfun
       434 / 735
    сегодня в 13:24
    Рубин и агенты изначально сработали хитро, кроме бешеной комиссии агентам им нужно было выиграть время, чтобы Зенит не успел вмешаться. Поэтому трансфер провернули именно утром в субботу, чтобы быстрее привезти игрока и заиграть в товарищеском матче (де-юре это ничего не значит, тут больше психологический аспект).

    Дата трансфера выбрана не случайно, 29 июня Зенит играл 2 товарищеских матчах в разных городах Австрии, этот день был очень насыщенный. Ещё важнее, что и Рибалта, и президент клуба не могли оперативно включится в процесс. Прямо 11 друзей Оушена.

    Трансфер провернули очень быстро. Руководству Зенита понадобились сутки, чтобы очухаться. На следующий день 30 июня в Оренбург позвонили уже люди не связанные с футболом. Свою ошибку в Оренбурге поняли очень быстро, начался обратный процесс.

    Спустя 5 дней информация наконец пошла в СМИ. Рубин прекрасно знал как Зенит хотел Сутормина, об этом знал и Оренбург, но из-за корпоративных связей торговаться напрямую с Зенитом было чревато, поэтому решили провернуть поинтереснее. Выгода простая, комиссия 1.2 млн евро поделилась бы посредниками, а Рубин позже отбил бы все перепродав игрока в Зенит зимой или через год.

    Сейчас в СМИ и через телеграм каналы будут выворачивать тему так, что Зенит беспредельно воспользовался админресурсом. Людям обломали солидный куш, поэтому вполне можно ожидать заказные материалы, в конце концов в этом хаосе нужно кого-то сделать козлом отпущения. Легче всего сделать Зенит...

    Вот только не Зенит агрессивно заходил на рынок с невероятными комиссиями агентам. 1.2 млн это ещё цветочки, за Кварацхелию Рубин дал 3 млн только агенту. Парню 18 лет и за пол года в Локо он сыграл в старте 1 матч РПЛ. По аналогичной схеме у Локо из под носа увели и Бегича.
    (c)
    112910415
    112910415
       63 / 735
    сегодня в 13:16
    вещий сон ему приснился, сильно похожий на рекламный ролик Газпрома ...и всю душу перепахал !
    Аксинья
    Аксинья ответил тумба-юмба
       14 / 735
    сегодня в 12:58
    Только 300 лет в пердиве смогут отмыть зинку от путинско-газпромовского ПОЗОРА.
    Ну ты брат даешь, через 300 лет весь газ из земли-матушки на трансферы Зенита выкачают...
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
       296 / 735
    сегодня в 12:57
    Полная гегемония Зенита наступит тогда,когда они смогут диктовать свои условия языком денег Локо и ЦСКА,эти не прогнутся пока.Галицкий может.
    тумба-юмба
    тумба-юмба
       360 / 735
    сегодня в 12:55
    Только 300 лет в пердиве смогут отмыть зинку от путинско-газпромовского ПОЗОРА.
    Аксинья
    Аксинья
       14 / 735
    сегодня в 12:54
    Шантаж это просьба в которой невозможно отказать...
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
       296 / 735
    сегодня в 12:52
    Да всем по боку,но знайте,что запятнали Вы себя,люди не 8.А парню удачи!Да и Рубин свое получил.
    тумба-юмба
    тумба-юмба
       360 / 735
    сегодня в 12:51
    Типичная кобыльи-бомжатская отмазка.
    oFANATo
    oFANATo
       53 / 735
    сегодня в 12:50
    Очень похоже, что Семак оправдывается.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       5 / 735
    сегодня в 12:47
    Зенит творит что хочет, придумали себесочи в чемпе и игроков как карты тасуют, пичкая миллиардами
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       5 / 735
    сегодня в 12:46
    Промах Семака, промах, переплата

    Кононов: Баду никто не заставлял трижды огорчать зенит
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев
       29 / 735
    сегодня в 12:45
    ну да конечно же, из филиала в проект его бакланы принесли они же и переговоры с ним вели. и вообще он заключил 29.06 контракт с Рубином, как он в проекте оказался? спустя полторы недели? Ну конечно если государство крышует то все можно. стыд и позор проекту
    drug01
    drug01
       112 / 735
    сегодня в 12:38
    Зарплата???
    beefs
    beefs
       108 / 735
    сегодня в 12:37
    Поживём, увидим...
    Footbolista
    Footbolista
       1 / 735
    сегодня в 12:35
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       16 / 735
    сегодня в 12:32
    Да все поняли..Сам пришёл...
    ....проехали....
    Морозовский
    Морозовский
       4 / 735
    сегодня в 12:31
    Брешет Сирога!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       7 / 735
    сегодня в 12:31
    Желание заработать никто не отменял.
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