Семак: «Сутормина никто не заставлял переходить в „Зенит“»

Рулевой «Зенита» Сергей Семак рассказал, как состоялся трансфер полузащитника Алексея Сутормина.
Ситуация простая. Мы были заинтересованы в игроке, вели переговоры. Для нас тоже было неожиданно, что он достаточно быстро выбрал «Рубин». Ну, «Рубин» так «Рубин». В дальнейшем мы продолжали контактировать на случай того, если есть какие-то варианты. Они обнаружились. Я не вижу абсолютно никаких проблем. Финансовые условия – не моя компетенция.
Думаю, Лёша с удовольствием перешёл в «Зенит». Возможно, он поехал в Казань из-за того, что в какой-то момент затянулись переговоры, но совершенно точно никто никого не заставлял переходить. Всё с согласия игрока. В футболе не такие жёсткие трансферные законы, как в хоккее. Бывают конфликтные ситуации, но против воли никто никуда не уходит.
Еще посмотрим на максимку вашего.
Еще посмотрим на максимку вашего.
Дата трансфера выбрана не случайно, 29 июня Зенит играл 2 товарищеских матчах в разных городах Австрии, этот день был очень насыщенный. Ещё важнее, что и Рибалта, и президент клуба не могли оперативно включится в процесс. Прямо 11 друзей Оушена.
Трансфер провернули очень быстро. Руководству Зенита понадобились сутки, чтобы очухаться. На следующий день 30 июня в Оренбург позвонили уже люди не связанные с футболом. Свою ошибку в Оренбурге поняли очень быстро, начался обратный процесс.
Спустя 5 дней информация наконец пошла в СМИ. Рубин прекрасно знал как Зенит хотел Сутормина, об этом знал и Оренбург, но из-за корпоративных связей торговаться напрямую с Зенитом было чревато, поэтому решили провернуть поинтереснее. Выгода простая, комиссия 1.2 млн евро поделилась бы посредниками, а Рубин позже отбил бы все перепродав игрока в Зенит зимой или через год.
Сейчас в СМИ и через телеграм каналы будут выворачивать тему так, что Зенит беспредельно воспользовался админресурсом. Людям обломали солидный куш, поэтому вполне можно ожидать заказные материалы, в конце концов в этом хаосе нужно кого-то сделать козлом отпущения. Легче всего сделать Зенит...
Вот только не Зенит агрессивно заходил на рынок с невероятными комиссиями агентам. 1.2 млн это ещё цветочки, за Кварацхелию Рубин дал 3 млн только агенту. Парню 18 лет и за пол года в Локо он сыграл в старте 1 матч РПЛ. По аналогичной схеме у Локо из под носа увели и Бегича.
(c)
Дата трансфера выбрана не случайно, 29 июня Зенит играл 2 товарищеских матчах в разных городах Австрии, этот день был очень насыщенный. Ещё важнее, что и Рибалта, и президент клуба не могли оперативно включится в процесс. Прямо 11 друзей Оушена.
Трансфер провернули очень быстро. Руководству Зенита понадобились сутки, чтобы очухаться. На следующий день 30 июня в Оренбург позвонили уже люди не связанные с футболом. Свою ошибку в Оренбурге поняли очень быстро, начался обратный процесс.
Спустя 5 дней информация наконец пошла в СМИ. Рубин прекрасно знал как Зенит хотел Сутормина, об этом знал и Оренбург, но из-за корпоративных связей торговаться напрямую с Зенитом было чревато, поэтому решили провернуть поинтереснее. Выгода простая, комиссия 1.2 млн евро поделилась бы посредниками, а Рубин позже отбил бы все перепродав игрока в Зенит зимой или через год.
Сейчас в СМИ и через телеграм каналы будут выворачивать тему так, что Зенит беспредельно воспользовался админресурсом. Людям обломали солидный куш, поэтому вполне можно ожидать заказные материалы, в конце концов в этом хаосе нужно кого-то сделать козлом отпущения. Легче всего сделать Зенит...
Вот только не Зенит агрессивно заходил на рынок с невероятными комиссиями агентам. 1.2 млн это ещё цветочки, за Кварацхелию Рубин дал 3 млн только агенту. Парню 18 лет и за пол года в Локо он сыграл в старте 1 матч РПЛ. По аналогичной схеме у Локо из под носа увели и Бегича.
(c)
Кононов: Баду никто не заставлял трижды огорчать зенит
Кононов: Баду никто не заставлял трижды огорчать зенит
....проехали....
....проехали....