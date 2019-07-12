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Влашич: «Дзюба очень техничен. В „Спартаке“ не стал бы кого-то выделять»

сегодня, 02:54

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о своих любимых игроках РПЛ помимо одноклубников.

Мне нравится Дзюба. Знаете, почему? От парня таких габаритов не ждёшь особой техники, а она у него есть. Мы привыкли, что гиганты тупо работают за счёт «физики», но Дзюба очень техничен, хорош в подыгрыше, постоянно раздаёт голевые передачи. Он удивил меня. Не могу не отметить и Азмуна – кажется, он готов забивать в каждом матче.

«Спартак»? Не стал бы кого-то выделять. Да, раньше отмечал Зе Луиша, но он уже ушёл.

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Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый
   20 / 732
сегодня в 03:11
В спартаке одни дрова, был техничный Дзюба, так сожрали и он ушел в более успешный Зенит.
Дима Головашич
Дима Головашич
   159 / 732
сегодня в 03:09
Средненький игрочишка закудахтал в очередной раз. У нас таких хватает.
ABir
ABir
   143 / 732
сегодня в 03:05
У Дзю одна беда: язык не дружит с мозгом
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 02:56
Бревно не может быть техничным!
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