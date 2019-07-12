Влашич: «Дзюба очень техничен. В „Спартаке“ не стал бы кого-то выделять»

Полузащитник ЦСКА рассказал о своих любимых игроках РПЛ помимо одноклубников.

Мне нравится Дзюба. Знаете, почему? От парня таких габаритов не ждёшь особой техники, а она у него есть. Мы привыкли, что гиганты тупо работают за счёт «физики», но Дзюба очень техничен, хорош в подыгрыше, постоянно раздаёт голевые передачи. Он удивил меня. Не могу не отметить и Азмуна – кажется, он готов забивать в каждом матче.

«Спартак»? Не стал бы кого-то выделять. Да, раньше отмечал Зе Луиша, но он уже ушёл.