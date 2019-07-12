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Лунёв: «Надеюсь, поражение от „Локомотива“ нас закалит»

сегодня, 12:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв в преддверии матча 1-го тура РПЛ против «Тамбова» вспомнил о поражении от «Локомотива» в игре за Суперкубок.

Ни в коем случае не приравниваем к товарищескому матчу. Официальная игра, за трофей. Надеюсь, это нас закалит и начнем сезон с победы, вкатимся сразу.

По поводу первого гола — неправильно занял позицию. Думаю, сделай полшажочка к левому углу, и взял бы этот мяч.

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Все комментарии
Заполярный
Заполярный
   132 / 735
сегодня в 13:48
ЛУНЕВ. ДУМАЮ ПОРАЖЕНИЕ ОТ ТАМБОВА НАС ЗАКАЛИТ.
Bладимиp
Bладимиp
   59 / 735
сегодня в 13:39
Удачи Зениту!
mihaluch
mihaluch
   79 / 735
сегодня в 13:34
Этой закалки вполне хватит чтобы победить Тамбов.
тумба-юмба
тумба-юмба
   360 / 735
сегодня в 13:15
Мне итог зинкиной закалки,в матче за суперкубок,ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ.
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 735
сегодня в 12:49
Андрей, тебя даже бутылка утинки не может закалить
oFANATo
oFANATo
   53 / 735
сегодня в 12:47
Да уж Андрей, испытание Локомотивом в Суперкубке вы не прошли. А вот Локомотив сделал работу над ошибками после поражения от ЦСКА прошлого Суперкубка.
Морозовский
Морозовский
   4 / 735
сегодня в 12:46
Ты почаще "закаляй" "зеню"! И на грудь, если чё, не стесняйся принимать! Ты, лучший в "зене"! Держись там!
112910415
112910415
   63 / 735
сегодня в 12:41
закалит, но очень слабо
нужно ещё несколько сеансов
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 735
сегодня в 12:30
Хватит закаляться.....

Да мы уже обзакалялись........особенно после 78-й минуты последнего матча.......
Аксинья
Аксинья
   14 / 735
сегодня в 12:23
Закалит, укрепит, опохмелит...
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   71 / 735
сегодня в 12:20
Думаю, вырос бы у твоей бабушки ,,, Дальше все знают.
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