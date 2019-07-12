Лунёв: «Надеюсь, поражение от „Локомотива“ нас закалит»

Голкипер «Зенита» в преддверии матча 1-го тура РПЛ против «Тамбова» вспомнил о поражении от «Локомотива» в игре за Суперкубок.

Ни в коем случае не приравниваем к товарищескому матчу. Официальная игра, за трофей. Надеюсь, это нас закалит и начнем сезон с победы, вкатимся сразу.

По поводу первого гола — неправильно занял позицию. Думаю, сделай полшажочка к левому углу, и взял бы этот мяч.