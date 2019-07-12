Игнатьев: «„Спартак“ не войдет в первую четверку команд РПЛ»

Бывший тренер сборной России поделился ожиданиями от нового сезона.

Я с большими ожиданиями вкатываюсь в этот сезон. Нас ждут серьезные нововведения, новые руководители клубов, изменения должны принести положительный результат. Лидерами чемпионата останутся те же команды, что и в прошлом сезоне. «Спартак», конечно, изменит ситуацию, но в числе претендентов [на чемпионство] его не будет, я думаю, что «Спартака» не будет в первой четверке по окончании сезона.