Игнатьев: «„Спартак“ не войдет в первую четверку команд РПЛ»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от нового сезона.
Я с большими ожиданиями вкатываюсь в этот сезон. Нас ждут серьезные нововведения, новые руководители клубов, изменения должны принести положительный результат. Лидерами чемпионата останутся те же команды, что и в прошлом сезоне. «Спартак», конечно, изменит ситуацию, но в числе претендентов [на чемпионство] его не будет, я думаю, что «Спартака» не будет в первой четверке по окончании сезона.
Также Игнатьев отметил, что решение передать капитанскую повязку Георгию Джикии было правильным.
Джикия - позитивная и консолидирующая фигура, он ответственно относится к своим обязанностям в спортивном плане. При этом Георгий - российский футболист, он знает язык, психологию наших игроков.