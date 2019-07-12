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Игнатьев: «„Спартак“ не войдет в первую четверку команд РПЛ»

сегодня, 13:58

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от нового сезона.

Я с большими ожиданиями вкатываюсь в этот сезон. Нас ждут серьезные нововведения, новые руководители клубов, изменения должны принести положительный результат. Лидерами чемпионата останутся те же команды, что и в прошлом сезоне. «Спартак», конечно, изменит ситуацию, но в числе претендентов [на чемпионство] его не будет, я думаю, что «Спартака» не будет в первой четверке по окончании сезона.

Также Игнатьев отметил, что решение передать капитанскую повязку Георгию Джикии было правильным.

Джикия - позитивная и консолидирующая фигура, он ответственно относится к своим обязанностям в спортивном плане. При этом Георгий - российский футболист, он знает язык, психологию наших игроков.

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Союзник противников
Союзник противников
   83 / 735
сегодня в 14:16
Хороший прогноз...Квалифицированный,успокаивающий воспалённые нервы отдельной категории "народников".
ALEX26659
ALEX26659
сегодня в 14:13
лазурные бомжи уже тут...
Лиговский
Лиговский
сегодня в 14:12
У свиней новый период мечтаний.
African spartak
African spartak
   56 / 735
сегодня в 14:09
В чемпионате Зимбабве надо попробовать спартаку, может там попрет.
Abverin
Abverin
   159 / 735
сегодня в 14:04
В четверку кандидатов в пердив, вместе с рубином и ростовом, войдет.
Шуnя771
Шуnя771
   41 / 735
сегодня в 14:03
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