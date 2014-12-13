Торрес не нужен Моуриньо

Главный тренер «Челси» Жозе Моуриньо исключил возвращение нападающего «Милана» Фернандо Торреса в лондонский клуб в ближайшее время.
«Мы отдали Торреса в аренду на два года. Да, он наш игрок, но сейчас он в аренде в „Милане“. У нас нет вакантных мест в составе ни на матчи Премьер-лиги, ни на матчи Лиги Чемпионов», — заявил Моуриньо.
«Я почти уверен, что Торрес счастлив в „Милане“, а „Милан“ счастлив, что у них в команде есть Торрес», — заметил он.
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