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Хохлов: «Мы провели два разных тайма»

сегодня, 22:35
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Рулевой «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча против «Арсенала».

Мы провели два разных тайма, будем разбираться, что произошло во втором. В первом спокойно контролировали ход игры, во втором все поменялось. Нам нужно вырабатывать психологию победителя, а не забить один мяч и отбиваться. Пока не понимаю, почему во втором тайме заиграли по-другому. Новички неплохо себя проявили, еще бы активности побольше, все впереди.

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Все комментарии
Cremen
Cremen
   471 / 752
сегодня в 23:24
У Динамо давно развилась болезнь двух равных таймов, пора лечить.
Aчиститель
Aчиститель
   101 / 752
сегодня в 23:17
В Динамо ничего не поменялось.
Sergey Z
Sergey Z
   240 / 752
сегодня в 23:10
Никому ненужная ничья, при интересной игре.
ДСА
ДСА
   165 / 752
сегодня в 22:57
Ничья на выезде - не так уж и плохо.
drug01
drug01
   132 / 752
сегодня в 22:55
Старая песня Хохлова!!!!
beefs
beefs
   108 / 752
сегодня в 22:55
Играть нужно до конца матча...
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 752
сегодня в 22:54
Могли, могли в первом тайме все решить!!!
Но - это футбол!!! Арсенал ведь на поле не погулять вышел?!?
Qwеrty
Qwеrty
   93 / 752
сегодня в 22:41
вы испортили людям ставки,в первую очередь и обогатили буков
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