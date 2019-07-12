Хохлов: «Мы провели два разных тайма»

Рулевой «Динамо» прокомментировал результат матча против «Арсенала».

Мы провели два разных тайма, будем разбираться, что произошло во втором. В первом спокойно контролировали ход игры, во втором все поменялось. Нам нужно вырабатывать психологию победителя, а не забить один мяч и отбиваться. Пока не понимаю, почему во втором тайме заиграли по-другому. Новички неплохо себя проявили, еще бы активности побольше, все впереди.