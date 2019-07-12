Юрий Газзаев: «Не уверен, что ЦСКА успешно проведет сезон»

Бывший тренер «Крыльев Советов» назвал фаворитов в новом сезоне РПЛ .

Три – это мало. Фаворитами будут как минимум пять команд. Прошлогодняя пятерка. «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и т.д. В «Краснодаре» успешно подбирают игроков. Два человека выпали из-за серьезных травм, у двоих закончились контракты, и на их места оперативно взяли новичков. У них есть плановость. Вроде всегда традиционно относишь к фаворитам ЦСКА , но нельзя быть уверенным в том, что они будут успешно играть до конца.