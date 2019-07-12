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Юрий Газзаев: «Не уверен, что ЦСКА успешно проведет сезон»

сегодня, 21:05

Бывший тренер «Крыльев Советов» Юрий Газзаев назвал фаворитов в новом сезоне РПЛ.

Три – это мало. Фаворитами будут как минимум пять команд. Прошлогодняя пятерка. «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и т.д. В «Краснодаре» успешно подбирают игроков. Два человека выпали из-за серьезных травм, у двоих закончились контракты, и на их места оперативно взяли новичков. У них есть плановость. Вроде всегда традиционно относишь к фаворитам ЦСКА, но нельзя быть уверенным в том, что они будут успешно играть до конца.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   65 / 752
сегодня в 23:05
Знатно тролит старикан)))
Армейская душа
Армейская душа
   78 / 752
сегодня в 23:02
Да и сам ЦСКА не уверен. Но задача - 1-3 место. Кому-то придётся подвинуться. А 30-й тур всё покажет
Arragon
Arragon ответил cska plus
сегодня в 22:40
Такого клуба и нет вовсе. Ты какой клуб так называешь?
Footbolista
Footbolista
   1 / 752
сегодня в 22:35
Даже конь усач видит, что жеребята никакие...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   233 / 752
сегодня в 22:11
Посмотрим.
cska plus
cska plus
   8 / 752
сегодня в 21:50
Хрющатник вообще за клуб не посчитал.
VIPded
VIPded
   73 / 752
сегодня в 21:48
Из "Прошлогодняя пятерка. «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и т.д." не упомянул только одну команду. Стыдно за неё... )))
Морозовский
Морозовский
   3 / 752
сегодня в 21:29
Юрок сгущает краски.
Вячеслав Козлов
Вячеслав Козлов
сегодня в 21:18
Псы лают, караван идет
LOpp
LOpp
   12 / 752
сегодня в 21:12
Для цска будет большим успехом, если избегут стыковые матчи.
Alpribas
Alpribas
   40 / 752
сегодня в 21:07
Да ладно, у ЦСКА самая талантливая молодежь и самый удачный менеджмент.
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